La serata benefica che ha superato la cifra record di venti milioni di dollari raccolti a favore dei bambini in difficoltà del paese, ha visto la presenza di ospiti storici, come Paris Hilton, e volti di Hollywood, che hanno colto l'occasione di posare sotto i riflettori con i partner e i figli. Ciara ha esibito il pancione tra le trasparenze del suo dress da sera, Cardi B sempre esuberante, ha nascosto il viso ai fotografi



A cura di Vittoria Romagnuolo