Cody Walker, fratello minore dell'attore scomparso nel 2013, ha spiegato a Entertainment Weekly che non parteciperà al film conclusivo della saga per riportare in scena Brian O'Conner. Un ruolo che, dopo la morte di Paul Walker, lui e il fratello Caleb avevano già interpretato per completare Furious 7. La decisione, dice, spetta ora a Meadow Walker, figlia dell'attore

C'è un nome che non figurerà tra i crediti dell'ultimo Fast & Furious. Cody Walker, fratello minore di Paul Walker, ha dichiarato che non aiuterà a far tornare sullo schermo Brian O'Conner, il personaggio che l'attore ha interpretato per tutta la saga fino alla sua morte, avvenuta in un incidente stradale nel novembre 2013 durante una pausa dalle riprese di Furious 7.

Perché Cody Walker ha detto no

A quel tempo, molte scene dell'attore erano rimaste incompiute e la produzione si era fermata. Il film venne poi portato a termine grazie agli effetti visivi e al lavoro di controfigura di Cody, del fratello Caleb e dell'attore John Brotherton, che insieme completarono le sequenze mancanti, incluso il finale modificato in cui Brian si allontana in auto per ritirarsi accanto alla sua famiglia.

Proprio quel congedo, per Cody Walker, resta la conclusione ideale del personaggio. Intervistato da Entertainment Weekly, ha spiegato di non essere interessato a rivivere quell'esperienza, apprezzando il modo in cui Brian era uscito di scena: senza una morte forzata o un espediente poco elegante. Una posizione che segna una distanza netta rispetto agli anni scorsi, quando i fratelli si erano detti aperti a un possibile ritorno.

Secondo Cody, la scelta su un eventuale nuovo utilizzo del personaggio dovrebbe spettare a Meadow Walker, figlia di Paul, già apparsa in Fast X. Ha inoltre osservato che i progressi dell'intelligenza artificiale e le molte riprese inutilizzate dei film precedenti potrebbero consentire allo studio di riportare in scena Brian anche senza il coinvolgimento suo o di Caleb.