La lavorazione della miniserie tratta dal romanzo di Aciman "Variazioni su un tema originale" è in pieno svolgimento a Manhattan. Nei mesi scorsi sono state effettuate riprese anche in Italia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

In queste ultime settimane si sono intensificate le pubblicazioni online di scatti effettuati dai fotografi d'agenzia dal set di Enigma Variations, miniserie in uscita prossimamente su Netflix, la cui produzione è entrata nel vivo tra l'estate scorsa e questo autunno.

Dopo il bacio tra Sarah Pidgeon e Aaron Taylor-Johnson, che della serie è il protagonista, diventato virale online e sui social, un altro bacio tra l'attore e un altro compagno di set, Devon Terrel, ha fatto il giro del web rapidamente.

Forse non sarà l'ultimo, viene da pensare. Taylor-Johnson, infatti, nello show è Paul, un giovane uomo con molti amori e molti amanti.

Aaron Taylor-Johnson, il bacio virale a Manhattan Non si sa ancora quando la miniserie tratta dal romanzo di André Aciman "Variazioni su un tema originale" arriverà in streaming su Netflix ma è certo che il prodotto è già molto discusso, vista la natura delle immagini scattate in anteprima dal set, ora operativo a Manhattan.

Negli scatti più recenti, datati 16 novembre, Aaron Taylor-Johnson bacia appassionatamente Devon Terrell, coinvolto nella storia come Manfred, uno degli amanti di Paul.

Enigma Variations, questo il titolo della produzione a episodi, racconta la storia di Paul (Taylor-Johnson), un uomo a confronto con gli interrogati rimasti aperti nel corso della sua lunga e intensa vita sentimentale.

Sessualmente fluido, Paul riflette sulle sui suoi amori e sulle persone che hanno lasciato un segno nella sua vita chiedendosi se è possibile, in un mondo pieno di scelte, persone e possibilità, trovare (e riconoscere) l'anima gemella.

Nel cast della serie oltre a Pidgeon (che quest'anno si è distinta col ruolo di Carolyn Bessette in Love Story), ci saranno anche Riley Keough, Alicia Vikander, Carl Clemons-Hopkins e Peter Hermann, un ventaglio di nomi noti al servizio di una storia accattivante dell'autore acclamato di Chiamami col tuo nome. Vedi anche Fuze - Conto alla rovescia, trailer del film con Aaron Taylor-Johnson

Le riprese anche in Italia Quando è stata annunciata la produzione di Enigma Variations il protagonista designato era Jeremy Allen White ma poi, già a marzo scorso, il ruolo era passato all'attore di 28 anni dopo.

Le riprese sono state itineranti, in linea con gli spostamenti del protagonista nel libro, che seguiamo tra la giovinezza e l'età adulta.

Il set ha avviato i lavori negli Stati Uniti e, in estate, si è spostato in Europa. In Italia la produzione ha effettuato riprese a Ponza e in diverse località della Puglia.

A settembre, il ritorno negli States, con avvistamenti degli attori tra il New Jersey e New York, area di Manhattan da cui provengono anche gli ultimi scatti.