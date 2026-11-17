L'epica saga fantasy dovrebbe debuttare nel 2027. Narra il feroce scontro tra formidabili maghi noti come Planeswalker. Al centro della lotta per il potere e la sopravvivenza si erge Chandra, una piromante instabile braccata per i suoi doni e tormentata dal suo passato Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha svelato l’anteprima della serie animata Planeswalker, basata sul gioco di carte Magic: the Gathering. Dovrebbe debuttare nel 2027. Come recita la sinossi ufficiale, “Planeswalker, un’epica saga fantasy ambientata nel mondo di Magic: the Gathering, narra il feroce scontro tra formidabili maghi noti come Planeswalker. Al centro di questa lotta per il potere e la sopravvivenza si erge Chandra, una piromante instabile braccata per i suoi doni e tormentata dal suo passato. Affrontata da una forza insidiosa, Chandra e alcuni dei più leggendari Planeswalker dovranno padroneggiare le loro straordinarie abilità, destreggiarsi tra alleanze insidiose e combattere i propri demoni interiori per impedire una guerra catastrofica che minaccia di annientare la loro stessa esistenza. Mentre il confine tra vittoria e annientamento si fa sempre più sottile, una singola scintilla determinerà il destino di migliaia di mondi”. La serie animata è prodotta in collaborazione con Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast. Terry Matalas e Cindy Appel sono produttori esecutivi e co-showrunner. Patrick Osborne è produttore esecutivo e supervisore alla regia. Anche Gabriel Marano è produttore esecutivo, mentre Lauren Chavez-Myers co-produttrice esecutiva per Hasbro Entertainment. Daisy West è produttrice della serie. Digic si occupa dell'animazione.

LA GESTAZIONE DEL PROGETTO La serie animata Planeswalker è in lavorazione presso Netflix da oltre sei anni. La prima versione, supervisionata dai fratelli Russo (già noti per il loro lavoro nel Marvel Cinematic Universe), era stata annunciata nel 2019. Nel 2021, dopo l’abbandono del progetto da parte dei fratelli Russo per divergenze creative, era subentrato Jeff Kline nel ruolo di produttore esecutivo e responsabile creativo. Poco dopo era stato annunciato che Brandon Routh avrebbe prestato la voce al protagonista. Nel 2024 lo stesso Routh aveva però rilasciato un’intervista nella quale aveva affermato di credere che lo show “non si sarebbe più fatto”. Poco dopo, Terry Matalas aveva ricevuto la nomina di nuova showrunner. Approfondimento Cry Havoc, in sviluppo la serie tv prequel di The Terminal List