Planeswalker, arriva nel 2027 la serie animata Netflix basata su Magic: The GatheringSerie TV
L'epica saga fantasy dovrebbe debuttare nel 2027. Narra il feroce scontro tra formidabili maghi noti come Planeswalker. Al centro della lotta per il potere e la sopravvivenza si erge Chandra, una piromante instabile braccata per i suoi doni e tormentata dal suo passato
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha svelato l’anteprima della serie animata Planeswalker, basata sul gioco di carte Magic: the Gathering. Dovrebbe debuttare nel 2027. Come recita la sinossi ufficiale, “Planeswalker, un’epica saga fantasy ambientata nel mondo di Magic: the Gathering, narra il feroce scontro tra formidabili maghi noti come Planeswalker. Al centro di questa lotta per il potere e la sopravvivenza si erge Chandra, una piromante instabile braccata per i suoi doni e tormentata dal suo passato. Affrontata da una forza insidiosa, Chandra e alcuni dei più leggendari Planeswalker dovranno padroneggiare le loro straordinarie abilità, destreggiarsi tra alleanze insidiose e combattere i propri demoni interiori per impedire una guerra catastrofica che minaccia di annientare la loro stessa esistenza. Mentre il confine tra vittoria e annientamento si fa sempre più sottile, una singola scintilla determinerà il destino di migliaia di mondi”. La serie animata è prodotta in collaborazione con Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast. Terry Matalas e Cindy Appel sono produttori esecutivi e co-showrunner. Patrick Osborne è produttore esecutivo e supervisore alla regia. Anche Gabriel Marano è produttore esecutivo, mentre Lauren Chavez-Myers co-produttrice esecutiva per Hasbro Entertainment. Daisy West è produttrice della serie. Digic si occupa dell'animazione.
LA GESTAZIONE DEL PROGETTO
La serie animata Planeswalker è in lavorazione presso Netflix da oltre sei anni. La prima versione, supervisionata dai fratelli Russo (già noti per il loro lavoro nel Marvel Cinematic Universe), era stata annunciata nel 2019. Nel 2021, dopo l’abbandono del progetto da parte dei fratelli Russo per divergenze creative, era subentrato Jeff Kline nel ruolo di produttore esecutivo e responsabile creativo. Poco dopo era stato annunciato che Brandon Routh avrebbe prestato la voce al protagonista. Nel 2024 lo stesso Routh aveva però rilasciato un’intervista nella quale aveva affermato di credere che lo show “non si sarebbe più fatto”. Poco dopo, Terry Matalas aveva ricevuto la nomina di nuova showrunner.
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IL GIOCO DI CARTE MAGIC: THE GATHERING
Il gioco di carte Magic: the Gathering è il primo gioco di carte collezionabili del mondo. Creato da Richard Garfield e pubblicato nel 1993 da Wizards of the Coast, rappresenta le magie a disposizione di un mago che si confronta in una battaglia con un altro o più maghi. Ognuno dei contendenti ha a disposizione creature, incantesimi, stregonerie, artefatti, magie veloci e alleati (chiamati planeswalker) per cercare di sconfiggere uno o più avversari. In particolare, i Planeswalker, o Viandanti dimensionali, sono magie permanenti che rappresentano creature dai poteri paragonabili a quelli di un giocatore. Mettere in gioco un planeswalker è come evocare al proprio fianco un nuovo giocatore, con i propri punti vita (i "segnalini fedeltà"). Infliggere danni a un viandante implica la rimozione di un pari numero di segnalini fedeltà. I viandanti entrano in gioco con un certo numero di segnalini fedeltà e hanno abilità il cui costo di attivazione implica la rimozione o l'aggiunta di segnalini fedeltà. Quando i segnalini fedeltà di un viandante scendono a zero, viene messo nel cimitero del proprietario. I viandanti non sono influenzati dalle magie che colpiscono le creature, bensì da quelle che potrebbero colpire un giocatore. Un attacco delle creature può essere mirato a colpire un viandante, invece del giocatore che lo controlla. Dall’uscita, il gioco ha dato origine a un gioco digitale, una lega di eSport, una serie a fumetti e un romanzo di successo. È stato pubblicato in 11 lingue in oltre 70 paesi.
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