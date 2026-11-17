Basata sull’omonimo romanzo prequel di Jack Carr, segue le vicende di Tom Reece, il padre di James Reece, durante il suo periodo come Navy SEAL nella guerra del Vietnam Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q o tramite app su NOW Smart Stick) sta sviluppando la serie tv Cry Havoc, basata sull’omonimo romanzo prequel di Jack Carr. Il nuovo progetto farà parte del franchise di The Terminal List, a sua volta basato sui romanzi di Carr con protagonista James Reece. Il prequel Cry Havoc segue invece le vicende di Tom Reece, il padre di James, durante il suo periodo come Navy SEAL nella guerra del Vietnam. Come recita la sinossi ufficiale, “Cry Havoc è ambientato nel Vietnam del 1968 e segue le vicende del più giovane protagonista di Jack Carr, Tom Reece, un audace Navy SEAL assegnato all'unità top secret MACV-SOG, impegnata in estenuanti operazioni transfrontaliere in Laos. Quando la squadra di ricognizione di Tom si imbatte nei piani per l'imminente Offensiva del Tet, si scatena una catena di eventi che trascina il giovane guerriero fuori dalla giungla e nelle ombre dello spionaggio della Guerra Fredda”.

IL FRANCHISE DI THE TERMINAL LIST Il franchise di The Terminal List conta già due serie tv. La prima è la serie originale The Terminal List, che ha debuttato nel 2022 con protagonista Chris Pratt nel ruolo di James Reece, e il prequel The Terminal List: Dark Wolf, che è uscita nel 2025 con Taylor Kitsch nel ruolo dell’agente della CIA ed ex Navy SEAL Ben Edwards. La seconda stagione di The Terminal List ha esordito su Prime Video il 21 ottobre 2026. Recentemente, inoltre, è stato annunciato il ritorno di Chris Pratt nel progetto Savage Son, anch’esso basato su un romanzo su James Reece. Tuttavia, non è ancora noto se si tratterà di una terza stagione della serie tv The Terminal List o di uno spin-off. Approfondimento The Terminal List 2, il trailer della serie tv con Chris Pratt

LA PRODUZIONE La serie tv prequel Cry Havoc è in fase di sviluppo per la televisione tramite il team che ha creato la serie tv originale The Terminal List. David Digilio, Max Adams, Jared Shaw e Carr stanno lavorando allo sviluppo, con Adams e Digilio che hanno scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota. Tutti sono produttori esecutivi, con Digilio che ricoprirà il ruolo di showrunner. Digilio ha sviluppato sia The Terminal List, sia la serie prequel The Terminal List: Dark Wolf, ed è showrunner in entrambe le serie. Come per The Terminal List, Antoine Fuqua è produttore esecutivo insieme a Kat Samick per Fuqua Films, mentre Pratt è produttore esecutivo tramite Indivisible. MRC e Amazon MGM Studios sono i produttori. Approfondimento The Terminal List 2, le prime immagini della serie tv con Chris Pratt