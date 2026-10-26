Addio a Walter Koenig, l'attore di Star Trek aveva 90 anni

Come riportato da Variety, l'indimenticabile interprete di Chekov nella serie originale di 'Star Trek' e in sette lungometraggi della saga, è morto domenica a Los Angeles all'età di 90 anni
Walter Koenig, indimenticabile interprete di Chekov nella serie originale di Star Trek e in sette lungometraggi della saga, è morto domenica a Los Angeles. E' quanto riporta la rivista 'Variety'. L'attore aveva 90 anni. In una dichiarazione, i suoi rappresentanti hanno affermato: "Oggi piangiamo la scomparsa di Walter Koenig, il cui talento, calore umano e interpretazioni memorabili hanno lasciato un segno indelebile in generazioni di fan in tutto il mondo. Si è spento per cause naturali la scorsa notte, nella sua casa di North Hollywood, circondato dalla figlia e dalla nipote. Noto soprattutto per il suo ruolo iconico di Pavel Chekov in 'Star Trek: La serie originale', Walter ha saputo ispirare il pubblico con il suo ottimismo, il suo umorismo e il suo spirito avventuroso.
Oltre a 'Star Trek', la sua lunga e illustre carriera ha messo in luce la sua versatilità come attore e il suo amore sincero per la recitazione. Il suo straordinario talento ha continuato a brillare anche in età avanzata; tra i suoi ultimi lavori, spicca l'interpretazione nel cortometraggio 'Mr. Fleischmann', che gli è valsa il Platinum Award come miglior attore agli Independent Shorts Awards del 2026: un giusto riconoscimento per una vita dedicata alla sua arte. L'eredità di Walter va ben oltre lo schermo. Attraverso innumerevoli partecipazioni a convention e incontri con i fan, ha saputo trasmettere la sua gentilezza, la sua arguzia e la sua gratitudine a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo.