Addio a Walter Koenig, l'attore di Star Trek aveva 90 anni

Walter Koenig, indimenticabile interprete di Chekov nella serie originale di Star Trek e in sette lungometraggi della saga, è morto domenica a Los Angeles. E' quanto riporta la rivista 'Variety'. L'attore aveva 90 anni. In una dichiarazione, i suoi rappresentanti hanno affermato: "Oggi piangiamo la scomparsa di Walter Koenig, il cui talento, calore umano e interpretazioni memorabili hanno lasciato un segno indelebile in generazioni di fan in tutto il mondo. Si è spento per cause naturali la scorsa notte, nella sua casa di North Hollywood, circondato dalla figlia e dalla nipote. Noto soprattutto per il suo ruolo iconico di Pavel Chekov in 'Star Trek: La serie originale', Walter ha saputo ispirare il pubblico con il suo ottimismo, il suo umorismo e il suo spirito avventuroso.



