Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a Walter Koenig, l'attore di Star Trek aveva 90 anni

Cinema
©Getty

Come riportato da Variety, l'indimenticabile interprete di Chekov nella serie originale di 'Star Trek' e in sette lungometraggi della saga, è morto domenica a Los Angeles all'età di 90 anni

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Walter Koenig, indimenticabile interprete di Chekov nella serie originale di Star Trek e in sette lungometraggi della saga, è morto domenica a Los Angeles. E' quanto riporta la rivista 'Variety'. L'attore aveva 90 anni. In una dichiarazione, i suoi rappresentanti hanno affermato: "Oggi piangiamo la scomparsa di Walter Koenig, il cui talento, calore umano e interpretazioni memorabili hanno lasciato un segno indelebile in generazioni di fan in tutto il mondo. Si è spento per cause naturali la scorsa notte, nella sua casa di North Hollywood, circondato dalla figlia e dalla nipote. Noto soprattutto per il suo ruolo iconico di Pavel Chekov in 'Star Trek: La serie originale', Walter ha saputo ispirare il pubblico con il suo ottimismo, il suo umorismo e il suo spirito avventuroso.

Oltre a 'Star Trek', la sua lunga e illustre carriera ha messo in luce la sua versatilità come attore e il suo amore sincero per la recitazione. Il suo straordinario talento ha continuato a brillare anche in età avanzata; tra i suoi ultimi lavori, spicca l'interpretazione nel cortometraggio 'Mr. Fleischmann', che gli è valsa il Platinum Award come miglior attore agli Independent Shorts Awards del 2026: un giusto riconoscimento per una vita dedicata alla sua arte. L'eredità di Walter va ben oltre lo schermo. Attraverso innumerevoli partecipazioni a convention e incontri con i fan, ha saputo trasmettere la sua gentilezza, la sua arguzia e la sua gratitudine a chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo. 

Approfondimento

Arriva Star Trek: Strange New Worlds 4

Spettacolo: Ultime notizie

L'Odissea, Musk condivide i primi minuti del film creato con AI Grok

Cinema

Grok Imagine ha pubblicato su X i primi minuti di un'opera ispirata all'Odissea di Omero,...

Ebenezer Scrooge, il personaggio di Johnny Depp approda su Venmo

Cinema

Per promuovere Ebenezer, il nuovo film di Ti West con il divo di Hollywood nei panni del celebre...

Far Away 2, quando torna la nuova stagione della serie tv turca

Serie TV

Dopo il successo dell’estate e lo stop di settembre, le indiscrezioni parlano di un ritorno in...

Lisa, è uscito il videoclip del singolo Tarantino

Musica

Dopo il successo del brano SaWaDiKa, arrivato a oltre 90.000.000 di streaming su Spotify, la...

Fast and Furious 6, il cast del film stasera in tv

Cinema

Lunedì 26 ottobre, Italia 1 trasmette il film d’azione del 2013 diretto da Justin Lin. È il...

11 foto

Spettacolo: Per te