Arriva Star Trek: Strange New Worlds 4: cosa sapere

Dal 23 luglio arriva sulla piattaforma streaming Paramount+ la quarta stagione di "Star Trek: Strange New Worlds", nuovo capitolo in 10 episodi dell'ottava serie live-action ispirata all'universo di Star Trek. Confermato il cast, a partire da Anson Mount che interpreta il Capitano della USS Enterprise Cristopher Pike e da Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding nei panni rispettivamente di Una Chin-Riley e Nyota Uhura. Gli episodi sono visibili anche su Sky Glass e Sky Q

IL CAST TRA RICONFERME E NOVITÀ

Al centro della storia ci sarà ancora una volta l'equipaggio capitanato dall'esperto Christopher Pike, interpretato da Anson Mount. "Penso che in questa stagione il mio personaggio arrivi al punto in cui si chiede cosa succederà dopo ma non in termini personali su cosa sia meglio per lui, piuttosto su cosa sia meglio per le persone che lo circondano", ha affermato l'attore. Tra le conferme c'è Celia Rose Gooding nei panni di Nyota Uhura. "Nella nuova stagione il mio personaggio è più consapevole di sè stessa e del ruolo che ricopre, ossia addetta alle comunicazioni. Ora si sente pronta a condividere con i colleghi quello che ha imparato ed è un momento eccitante", ha detto l'attrice. Non mancano attinenze all'attualità come spiega Rebecca Romjin, alias il Primo Ufficiale Una Chin-Riley. "Penso che più il mondo diventa spaventoso e divisivo, più una serie come Star Trek diventa importante perché mostra come persone che hanno un passato diverso possano collaborare insieme", ha dichiarato. Martin Quinn tornerà nei panni di Scotty e sono confermati inoltre Ethan Peck (Spock), Jess Bush (Christine Chapel), Christina Chong (La'an Noonien-Singh), Melissa Navia (Erica Ortegas), Babs Olusanmokun (Joseph M'Benga). Tra le presenze speciali figurano Carol Kane e Paul Wesley mentre non ci sarà il Capitano Marie Batel, interpretata da Melanie Scrofano, uscita sul finale della terza stagione.

LA TRAMA

Capitano Pike e il resto dell'equipaggio si apprestano a proseguire la loro missione attraverso mondi sconosciuti impegnati a combattere mostri interiori e minacce esterne. Negli episodi l'esplorazione spaziale torna un aspetto centrale e vedrà molti incontri ravvicinati, dai dinosauri che popolano un pianeta prestorico agli abitanti di un polveroso pianeta in stile western fino agli alieni che salgono a bordo della USS Enterprise stessa. Non mancheranno momenti di forte adrenalina come le esplosioni stellari e l'indagine di un buco nero che potrebbe nascondere più di quanto sembri. All'appello mancano invece i Gorn, i principali antagonisti delle prime tre stagioni. Come svelato da Paramount+ e CBS Studios in occasione del San Diego Comic-Con 2025, in un episodio il Capitano Pike e gli altri membri verranno trasformati in pupazzi creati dalla The Jim Henson Company, la società che ha lanciato i celebri Muppets.