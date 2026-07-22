Arriva Star Trek: Strange New Worlds 4: cosa sapere

Dal 23 luglio arriva sulla piattaforma streaming Paramount+ la quarta stagione di "Star Trek: Strange New Worlds", nuovo capitolo in 10 episodi dell'ottava serie live-action ispirata all'universo di Star Trek. Confermato il cast, a partire da Anson Mount che interpreta il Capitano della USS Enterprise Cristopher Pike e da Rebecca Romijn e Celia Rose Gooding nei panni rispettivamente di Una Chin-Riley e Nyota Uhura. Gli episodi sono visibili anche su Sky Glass e Sky Q
La USS Enterprise sta per riaccendere i motori. Dal 23 luglio arriva sulla piattaforma streaming Paramount+ la quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds, ottava serie live-action ambientata nell'universo fantascientifico di Star Trek. I 10 episodi, visibili anche su Sky Glass e Sky Q, usciranno a cadenza settimanale ogni giovedì, fino al gran finale del 24 settembre.
IL CAST TRA RICONFERME E NOVITÀ
Al centro della storia ci sarà ancora una volta l'equipaggio capitanato dall'esperto Christopher Pike, interpretato da Anson Mount. "Penso che in questa stagione il mio personaggio arrivi al punto in cui si chiede cosa succederà dopo ma non in termini personali su cosa sia meglio per lui, piuttosto su cosa sia meglio per le persone che lo circondano", ha affermato l'attore. Tra le conferme c'è Celia Rose Gooding nei panni di Nyota Uhura. "Nella nuova stagione il mio personaggio è più consapevole di sè stessa e del ruolo che ricopre, ossia addetta alle comunicazioni. Ora si sente pronta a condividere con i colleghi quello che ha imparato ed è un momento eccitante", ha detto l'attrice. Non mancano attinenze all'attualità come spiega Rebecca Romjin, alias il Primo Ufficiale Una Chin-Riley. "Penso che più il mondo diventa spaventoso e divisivo, più una serie come Star Trek diventa importante perché mostra come persone che hanno un passato diverso possano collaborare insieme", ha dichiarato. Martin Quinn tornerà nei panni di Scotty e sono confermati inoltre Ethan Peck (Spock), Jess Bush (Christine Chapel), Christina Chong (La'an Noonien-Singh), Melissa Navia (Erica Ortegas), Babs Olusanmokun (Joseph M'Benga). Tra le presenze speciali figurano Carol Kane e Paul Wesley mentre non ci sarà il Capitano Marie Batel, interpretata da Melanie Scrofano, uscita sul finale della terza stagione.
LA TRAMA
Capitano Pike e il resto dell'equipaggio si apprestano a proseguire la loro missione attraverso mondi sconosciuti impegnati a combattere mostri interiori e minacce esterne. Negli episodi l'esplorazione spaziale torna un aspetto centrale e vedrà molti incontri ravvicinati, dai dinosauri che popolano un pianeta prestorico agli abitanti di un polveroso pianeta in stile western fino agli alieni che salgono a bordo della USS Enterprise stessa. Non mancheranno momenti di forte adrenalina come le esplosioni stellari e l'indagine di un buco nero che potrebbe nascondere più di quanto sembri. All'appello mancano invece i Gorn, i principali antagonisti delle prime tre stagioni. Come svelato da Paramount+ e CBS Studios in occasione del San Diego Comic-Con 2025, in un episodio il Capitano Pike e gli altri membri verranno trasformati in pupazzi creati dalla The Jim Henson Company, la società che ha lanciato i celebri Muppets.
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IL BILANCIO DELLA TERZA STAGIONE
Prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, la quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds arriva a quasi un anno esatto dalla precedente che ha riscosso un successo di pubblico con gli episodi classificati stabilmente nelle prime 10 posizioni della rilevazione streaming di Nielsen. Nonostante gli apprezzamenti della critica sugli episodi, non sono mancate polemiche da parte dei fan di Star Trek online, delusi dalla svolta impressa dagli autori verso dinamiche votate alla commedia e al romanticismo.
VERSO LA QUINTA STAGIONE NEL 2027
Nel giugno 2025, prima del rilascio della terza stagione, Paramount+ ha annunciato il rinnovo di Star Trek: Strange New Worlds per una quinta e ultima stagione. A differenza delle precedenti, l'atto conclusivo della serie sci-fi sarà composto da sei episodi. In quell'occasione i produttori esecutivi Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman hanno dichiarato di essere “profondamente grati a Paramount+ per l’opportunità di completare la nostra missione di cinque stagioni, proprio come l’avevamo immaginata, insieme al nostro straordinario cast e alla nostra troupe”. Le riprese si sono tenute nell'autunno 2025 e annoverano tra le novità del cast Thomas Jane nel ruolo del Dottor Leonard “Bones” McCoy e Kai Murakami in quello di Hikaru Sulu. Bones e Sulu potrebbero comparire in realtà solo nell'ultimo episodio quando il Capitano Kirk prende i comandi dell'astronave Enterprise al posto di Cristopher Pike.
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LA SERIE PREQUEL
La serie prequel Star Trek: Strange New Worlds è ambientata negli anni in cui Pike guidava la USS Enterprise, prima che James T. Kirk ne prendesse il comando, come racconta la serie originale degli anni Sessanta Star Trek. Proprio lì, Pike era stato presentato come un uomo sfigurato e paralizzato, mentre in Strange New Worlds, pur consapevole del suo tragico destino, continua a percorrere la strada del capitano dell’Enterprise. Come affermato dagli autori Goldsman, Myers e Kurtzman con ogni probabilità, la serie potrebbe affrontare le cause dell’incidente di Pike. Non è tuttavia ancora chiaro il momento del verificarsi di un simile evento rispetto al finale, soprattutto in considerazione del numero ridotto di episodi della quinta stagione. Resta in sospeso anche la questione di un’eventuale serie tv spin-off di Strange New Worlds, ambientata sull’Enterprise all’epoca di Kirk. Sono infatti molti gli attori della nuova serie che interpretano iconici personaggi della serie originale. Intanto, gli showrunner non hanno mai nascosto il loro desiderio di continuare a raccontare storie su figure che fanno parte dell’immaginario collettivo.
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