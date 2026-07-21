Morta Kaylee Hottle, la giovane attrice di Godzilla. Aveva 19 anni

Kaylee Hottle, attrice nota per il ruolo di Jia nei film “Godzilla vs. Kong” e “Godzilla x Kong: The New Empire”, è morta a 19 anni in un incidente automobilistico nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre Joshua Hottle al sito Tmz. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il cuore della giovane si è fermato durante il trasporto in ospedale. Hottle proveniva da una famiglia di persone sorde e comunicava attraverso la lingua dei segni americana
Kaylee Hottle, attrice statunitense conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Jia nella saga cinematografica di Godzilla e Kong, è morta in un incidente automobilistico nel Maryland, sulla costa est degli Stati Uniti. Aveva 19 anni.
La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, al sito americano Tmz. Secondo il racconto fornito dalla famiglia, la giovane era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e il suo cuore si è fermato durante il trasporto in ospedale.
Joshua Hottle ha inoltre annunciato la morte della figlia durante una diretta streaming in lingua dei segni americana, spiegando di essere in viaggio dal Texas per recuperare il corpo della giovane attrice.
Il ruolo di Jia nei film di Godzilla e Kong
Hottle aveva debuttato sul grande schermo nel 2021 con “Godzilla vs. Kong”, interpretando Jia, la ragazza non udente che comunicava con Kong attraverso la lingua dei segni.
Il personaggio era tornato anche nel film del 2024 “Godzilla x Kong: The New Empire”, consolidando la presenza dell'attrice all'interno del franchise cinematografico prodotto da Legendary Pictures.
Gli inizi della carriera
Membro di una famiglia di persone sorde da più generazioni, Kaylee Hottle aveva iniziato a recitare fin da bambina partecipando a campagne pubblicitarie e spot televisivi.
Prima dell'esordio al cinema aveva inoltre preso parte a un episodio della serie televisiva “Magnum P.I.”. La sua interpretazione di Jia l'aveva fatta conoscere a livello internazionale.