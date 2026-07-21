Morta Kaylee Hottle, la giovane attrice di Godzilla. Aveva 19 anni

Kaylee Hottle, attrice nota per il ruolo di Jia nei film “Godzilla vs. Kong” e “Godzilla x Kong: The New Empire”, è morta a 19 anni in un incidente automobilistico nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre Joshua Hottle al sito Tmz. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il cuore della giovane si è fermato durante il trasporto in ospedale. Hottle proveniva da una famiglia di persone sorde e comunicava attraverso la lingua dei segni americana

Kaylee Hottle, attrice statunitense conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Jia nella saga cinematografica di Godzilla e Kong, è morta in un incidente automobilistico nel Maryland, sulla costa est degli Stati Uniti. Aveva 19 anni.

La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, al sito americano Tmz. Secondo il racconto fornito dalla famiglia, la giovane era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e il suo cuore si è fermato durante il trasporto in ospedale.

Joshua Hottle ha inoltre annunciato la morte della figlia durante una diretta streaming in lingua dei segni americana, spiegando di essere in viaggio dal Texas per recuperare il corpo della giovane attrice.