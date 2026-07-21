American Horror Story 13, Paul Anthony Kelly biondo sul set

Tra le new entry di American Horror Story 13, atteso nuovo ciclo di episodi che negli States debutterà il 24 settembre (in Italia lo distribuisce Disney+), Paul Anthony Kelly è quella che fa più discutere, non solo perché è uno dei volti simbolo della nuova serialità, dopo il folgorante debutto sul piccolo schermo con la serie evento Love Story , ma anche per il suo look , modificato ad hoc per questo nuovo progetto. L'attore canadese si è fatto vedere in pubblico coi capelli biondi , una novità che al pubblico dei social era stata svelata a fine giugno con la prima foto ufficiale (in basso in questo articolo) della star nei panni del suo nuovo enigmatico personaggio. Chiusa la partentesi in cui si è calato nei panni dell' icona John Kennedy Jr ., è tempo di lanciare nell'immaginario collettivo un nuovo uomo affascinante e forse un po' pericoloso.

Paul Anthony Kelly: un villain biondo?

Chi interpreterà Paul Anthony Kelly in American Horror Story 13? Cosa si staranno dicendo lui e Sarah Paulson - attrice che in questa stagione riprenderà lo storico ruolo di Cordelia Goode? L'attore sarà una vittima o un carnefice nella nuova storia di Murphy e Falchuk?

I fan della serie, che hanno visto gli scatti dal set di Washington Square Park, Manhattan, hanno già deciso che l'attore canadese sarà un villain, anche se ha i capelli biondi.

Lo hanno stabilito in base al modo in cui negli scatti si rivolge a Sarah Paulson e all'abbigliamento, molto curato e molto dark.

In ogni caso, siamo ancora alla fase delle speculazioni. Dalla produzione non si sbottonano sul personaggio né sulla trama della nuova stagione che riporterà al centro della scena molti volti storici di American Horror Story, inclusa la leggendaria Jessica Lange.

La sinossi parla del ritorno delle streghe di Coven, la terza stagione di American Horror Story andata in onda tra il 2013 e il 2014, ma ormai sembra chiaro che questa stagione potrebbe proporre crossover inaspettati.

Kelly è biondo come Paulson, ma questo colore di capelli accomuna molte delle protagoniste della nuova storia, da Emma Roberts (volto storico di AHS) alla top model Alex Consani, altra new entry, entrambe fotografate sempre a New York su un altro set a metà luglio.

Spoiler su spoiler che non fanno altro che accrescere la curiosità su quanto vedremo questo autunno.