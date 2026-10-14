Oceania, il live action con Dwayne Johnson arriva su Disney+: ecco la data di uscitaCinema
Il remake in versione live action del film d’animazione Disney debutterà in streaming il 21 ottobre 2026. Dwayne Johnson torna a interpretare Maui, mentre Catherine Lagaʻaia veste i panni della protagonista Vaiana. Nella pellicola ci sono anche le canzoni più celebri della storia originale e un nuovo brano
Vaiana si prepara a tornare sullo schermo, questa volta in carne e ossa: il nuovo adattamento live action di Oceania arriverà il 21 ottobre 2026 in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), come annunciato dalla piattaforma.
Il film riprende la storia del lungometraggio d’animazione Disney, trasformando l’avventura della giovane navigatrice polinesiana in una produzione con attori reali.
A interpretare Maui sarà ancora Dwayne Johnson, già doppiatore del semidio nella versione animata. Il ruolo di Vaiana è invece affidato a Catherine Lagaʻaia, scelta per dare volto alla protagonista nel suo viaggio oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui.
Oceania, la trama del live action
La storia del film Oceania segue Vaiana, giovane determinata a rispondere al richiamo dell’Oceano e a spingersi per la prima volta oltre la barriera corallina della propria isola. Insieme a Maui, semidio leggendario e dalla fama controversa, intraprende un viaggio avventuroso con l’obiettivo di restituire prosperità al suo popolo.
Il nuovo film ripropone così gli elementi centrali dell’originale animato: il rapporto con il mare, il legame con le proprie radici e il coraggio di affrontare l’ignoto. La versione live action punta a riportare sullo schermo l’universo visivo e narrativo che ha conquistato il pubblico internazionale.
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Le canzoni di Oceania e il nuovo brano
Nel film trovano spazio alcune delle canzoni più conosciute dell’opera originale, tra cui How Far I’ll Go e I Am Moana. Alla colonna sonora si aggiunge anche il nuovo brano Along the Way.
La musica rimane quindi una componente centrale del racconto, accompagnando il percorso della protagonista e il suo viaggio di scoperta. L’adattamento punta a conservare uno degli elementi distintivi del film d’animazione, affiancandolo alla nuova interpretazione con attori in carne e ossa.
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Quando esce Oceania su Disney+
Il live action di Oceania sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 21 ottobre 2026. Per accompagnare il lancio, Disney+, Disney e l’organizzazione ambientalista Heal the Bay hanno inoltre annunciato un’iniziativa di pulizia delle spiagge nell’area di Los Angeles, prevista per sabato 17 ottobre.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione dedicato alla tutela delle acque costiere e dei bacini idrografici della regione. Il debutto in streaming riporterà così Vaiana e Maui al centro dell’offerta Disney, questa volta attraverso una rilettura in live action della loro avventura.
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