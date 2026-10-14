Cinema

Con l'uscita nelle sale italiane del sequel della pellicola d'animazione candidata all'Oscar nel 2017, sugli scaffali e negli shop online sono arrivati i prodotti delle esclusive collezioni ispirate all'atteso lungometraggio Walt Disney Animation Studios, che faranno impazzire i più piccoli ma piaceranno anche agli adulti. Bambole, puzzle e pezzi da collezionare, per sognare con Vaiana, Maui e i loro amici