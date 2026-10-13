L'attrice americana ha presentato il film The Accompanist, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma. Durante l'incontro con la stampa ha affrontato temi politici e sociali, dalla pena di morte negli Stati Uniti al conflitto in Medio Oriente. Sarandon ha chiesto ai giornalisti di continuare a mantenere alta l'attenzione sulla situazione a Gaza e in Libano, richiamando anche il proprio impegno nelle proteste degli ultimi mesi

Dalle manette dopo la protesta contro Benjamin Netanyahu a New York al red carpet inaugurale di Alice nella Città nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, Susan Sarandon, che ha da poco compiuto 80 anni, ha presentato The Accompanist insieme al regista Zach Woods. Il film racconta una storia sul dolore e sul bisogno di essere visti fino in fondo. Durante l'incontro con la stampa, l'attrice ha affrontato anche i temi che da anni caratterizzano il suo impegno pubblico, dalla pena di morte negli Stati Uniti alla guerra in Medio Oriente.

Le critiche alla pena di morte negli Stati Uniti

Sarandon ha criticato la pena di morte e ha preso di mira Pete Hegseth, segretario alla Difesa dell'amministrazione Trump.

“Penso che questa idea di Hegseth suggerisce e probabilmente finirò nei guai per questo, che sia chiaramente strafatto. L'idea di un'esecuzione in TV è l'esempio perfetto di quanto sia profonda la mancanza di sensibilità, la mascolinità tossica e lo mostra quanto sia profonda l'infezione nel governo americano. L'unica cosa buona è che ha avviato di nuovo un dibattito sulla pena di morte e ha ancora una volta evidenziato la depravazione di questa amministrazione Trump”.

L'attrice ha aggiunto: “Il mondo, la maggior parte del mondo non ha nemmeno la pena di morte, figuriamoci... non credo che dai tempi dell'Isis ci sia stato un video che mostrava in diretta un'esecuzione. Il danno che farà anche a quegli uomini che stanno premendo il grilletto è enorme, potete immaginare come si vive con questo quando hai commesso un omicidio a sangue freddo di un uomo che non può difendersi? Non importa cosa abbia fatto quell'uomo, questo rovinerà anche le loro vite”.