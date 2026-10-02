Julianne Moore, Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma: lo consegna EisenbergCinema
Julianne Moore riceverà il Premio alla Carriera alla 21ª Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il riconoscimento sarà consegnato da Jesse Eisenberg in occasione della proiezione di The Debut, la nuova commedia musicale che vede l’attrice protagonista. Dall’Oscar per Still Alice ai premi conquistati nei grandi festival internazionali, il ritratto di una delle interpreti simbolo del cinema americano contemporaneo
Julianne Moore sarà una delle grandi protagoniste della Festa del Cinema di Roma 2026. L’attrice statunitense riceverà infatti il Premio alla Carriera nel corso della ventunesima edizione della manifestazione, in programma dal 13 al 25 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ad annunciarlo è stato il presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica Paola Malanga.
E la consegna del riconoscimento avrà qualcosa di cinematograficamente perfetto: a premiare Moore sarà Jesse Eisenberg, che la dirige nel suo nuovo film, The Debut, presentato alla Festa nella sezione Grand Public. Eisenberg del film è anche sceneggiatore, produttore e interprete. Una specie di cerimoniere ideale per celebrare un’attrice che da oltre quarant’anni attraversa il cinema americano senza mai concedersi il lusso della prevedibilità.
Il premio durante la proiezione di The Debut
Il Premio alla Carriera a Julianne Moore sarà consegnato in occasione della proiezione di The Debut, inserito nel programma della Festa del Cinema di Roma nella sezione non competitiva Grand Public, dedicata al cinema per il grande pubblico.
Il film, della durata di 105 minuti, vede nel cast, accanto a Moore, Paul Giamatti, Halle Bailey, Jesse Eisenberg, Cara Buono, Craig Bierko, Eldar Isgandarov e Bernadette Peters.
Scritto e diretto da Jesse Eisenberg, The Debut racconta la storia di Mona Friedman, una casalinga timida e apparentemente dimessa che ottiene una piccola parte in uno spettacolo di un teatro di comunità. Quello che sembrava un ruolo quasi insignificante diventa però un’ossessione: Mona si trasforma in una fervente attrice di metodo, pronta a qualunque cosa pur di difendere l’integrità artistica del proprio personaggio, fino a entrare in guerra con il dispotico regista dello spettacolo. A24 distribuirà il film negli Stati Uniti dall’11 dicembre 2026.
Una premessa che sembra fatta apposta per Moore, attrice capace come poche di trasformare l’ordinario in inquietudine e di trovare, dietro la superficie della normalità, crepe, desideri, nevrosi e improvvise voragini.
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Da Boogie Nights all’Oscar per Still Alice
Nella carriera di Julianne Moore convivono cinema indipendente e grandi produzioni, melodramma e commedia, thriller e cinema d’autore. Fra i titoli diventati centrali nella sua filmografia ci sono Boogie Nights – L’altra Hollywood, Lontano dal paradiso, The Hours, I ragazzi stanno bene e naturalmente Still Alice, il film che nel 2015 le è valso l’Oscar come miglior attrice protagonista.
Una filmografia in cui i personaggi sembrano spesso vivere a un passo dallo smarrimento: donne apparentemente solide, poi incrinate da un desiderio, una perdita, una scoperta o dalla semplice impossibilità di continuare a recitare la parte che la società ha assegnato loro. Non sorprende che Moore abbia trovato in Todd Haynes uno dei suoi registi d’elezione, da Safe a Lontano dal paradiso fino al più recente May December.
Negli ultimi anni l’attrice ha continuato ad alternare cinema e televisione: è stata protagonista di La stanza accanto di Pedro Almodóvar, di Echo Valley, della serie Netflix Sirens e della miniserie storica Mary & George.
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Julianne Moore e i grandi festival
Oscar, Emmy, Golden Globe e BAFTA sono soltanto una parte di una bacheca che racconta anche lo stretto rapporto di Julianne Moore con i grandi festival internazionali. Moore è la prima attrice americana ad aver ricevuto i massimi riconoscimenti per l’interpretazione femminile nei tre grandi festival europei: Berlino, Venezia e Cannes, un primato che restituisce la misura di una carriera capace di attraversare Hollywood e il cinema d’autore senza stabilire gerarchie.
Negli anni l’attrice ha lavorato con registi come Robert Altman, Paul Thomas Anderson, Todd Haynes, Alfonso Cuarón, David Cronenberg, Stephen Daldry, Tom Ford, Atom Egoyan e Pedro Almodóvar, costruendo una galleria di personaggi spesso fragili e feroci, vulnerabili e imprevedibili.
Accanto al lavoro sullo schermo, Moore è anche autrice di libri per bambini: la serie Freckleface Strawberry è entrata nella classifica dei bestseller del New York Times. Nel 2027 tornerà inoltre sul palcoscenico Off-Broadway come protagonista di Faydra, nuova versione del mito classico firmata da Sarah Ruhl e diretta da Les Waters.
Roma aggiungerà adesso un altro capitolo a quella geografia sentimentale e professionale. Non un premio legato a un singolo personaggio, ma a un percorso che ha attraversato oltre settanta film e che continua a muoversi tra autori, generi e formati senza trasformarsi in monumento a se stesso.
Perché il punto, forse, è proprio questo: Julianne Moore riceverà un Premio alla Carriera mentre presenta un film nuovo. Non è ancora il momento di voltarsi indietro. A Roma si celebrerà la strada percorsa, certo, ma con lo sguardo già puntato sulla scena successiva.