E la consegna del riconoscimento avrà qualcosa di cinematograficamente perfetto: a premiare Moore sarà Jesse Eisenberg , che la dirige nel suo nuovo film, The Debut , presentato alla Festa nella sezione Grand Public . Eisenberg del film è anche sceneggiatore, produttore e interprete. Una specie di cerimoniere ideale per celebrare un’attrice che da oltre quarant’anni attraversa il cinema americano senza mai concedersi il lusso della prevedibilità.

Julianne Moore sarà una delle grandi protagoniste della Festa del Cinema di Roma 2026 . L’attrice statunitense riceverà infatti il Premio alla Carriera nel corso della ventunesima edizione della manifestazione, in programma dal 13 al 25 ottobre all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone . Ad annunciarlo è stato il presidente della Fondazione Cinema per Roma Salvatore Nastasi , su proposta della direttrice artistica Paola Malanga .

Una premessa che sembra fatta apposta per Moore, attrice capace come poche di trasformare l’ordinario in inquietudine e di trovare, dietro la superficie della normalità, crepe, desideri, nevrosi e improvvise voragini.

Scritto e diretto da Jesse Eisenberg, The Debut racconta la storia di Mona Friedman , una casalinga timida e apparentemente dimessa che ottiene una piccola parte in uno spettacolo di un teatro di comunità. Quello che sembrava un ruolo quasi insignificante diventa però un’ossessione: Mona si trasforma in una fervente attrice di metodo, pronta a qualunque cosa pur di difendere l’integrità artistica del proprio personaggio, fino a entrare in guerra con il dispotico regista dello spettacolo. A24 distribuirà il film negli Stati Uniti dall’11 dicembre 2026 .

Da Boogie Nights all’Oscar per Still Alice

Nella carriera di Julianne Moore convivono cinema indipendente e grandi produzioni, melodramma e commedia, thriller e cinema d’autore. Fra i titoli diventati centrali nella sua filmografia ci sono Boogie Nights – L’altra Hollywood, Lontano dal paradiso, The Hours, I ragazzi stanno bene e naturalmente Still Alice, il film che nel 2015 le è valso l’Oscar come miglior attrice protagonista.

Una filmografia in cui i personaggi sembrano spesso vivere a un passo dallo smarrimento: donne apparentemente solide, poi incrinate da un desiderio, una perdita, una scoperta o dalla semplice impossibilità di continuare a recitare la parte che la società ha assegnato loro. Non sorprende che Moore abbia trovato in Todd Haynes uno dei suoi registi d’elezione, da Safe a Lontano dal paradiso fino al più recente May December.

Negli ultimi anni l’attrice ha continuato ad alternare cinema e televisione: è stata protagonista di La stanza accanto di Pedro Almodóvar, di Echo Valley, della serie Netflix Sirens e della miniserie storica Mary & George.