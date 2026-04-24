L'attrice del grande e piccolo schermo sarà premiata al gala di Kering che, ogni anno, celebra l'impegno delle donne che valorizzano l'universo femminile al cinema e anche fuori dal set. Premio anche per l'italiana Margherita Spampinato per la sua opera prima

Julienne Moore sarà una delle ospiti d'onore dell'annuale cerimonia di gala dei Kering Women In Motion Awards che quest'anno si terrà il 17 maggio, nell'ambito della 79 edizione del Festival di Cannes.

La star di Hollywood è stata scelta da Women In Motion per il suo impegno nel valorizzare la presenza femminile al cinema, sia sullo schermo che fuori.

Moore, che è una veterana del Festival di Cannes, tornerà sulla Croisette per ricevere il premio ma ha già rilasciato una dichiarazione ufficiale di ringraziamento, per l'award, per lei "incredibilmente significativo".

L’Emerging Talent Award, premio annuale riservato a un'autrice di talento alla sua opera prima, è stato invece conferito all'italiana Margherita Spampinato, regista di Gioia Mia, uscito nelle sale nazionali lo scorso dicembre.

Julianne Moore, il cinema per le donne e l'impegno civile "Julianne Moore incarna appieno lo spirito di Women In Motion - spiega François-Henri Pinault, Presidente di Kering che, insieme al Festival di Cannes, ogni anno seleziona le figure femminili più meritevoli del settore da premiare per l'impegno profuso a sostegno delle donne nella settima arte.

Pinault ha agiunto: "Grazie alla coerenza delle sue scelte artistiche (...) e alla sua dedizione di lunga data nel promuovere una rappresentanza significativa sia sullo schermo che dietro le quinte, ha contribuito a ridefinire cosa significhi essere una protagonista femminile nel cinema".

Julianne Moore è nota non solo per essere una delle attrici più brillanti della sua generazione.

La sessantacinquenne è attiva a sostegno di numerose cause civili, non ultima la lotta all'uso delle armi negli Stati Uniti (è presidente del Creative Council di Everytown for Gun Safety).

Premiata con l'Oscar (per Still Alice), con due Golden Globe, un Emmy, un BAFTA, Moore è un volto amatissimo e una interprete richiestissima ormai anche sul piccolo schermo - tra i suoi lavori recenti, le miniserie Mary & George e Sirens.

"Ho sempre creduto che la visibilità sia importante, che le storie che scegliamo di raccontare possano ampliare lo spazio per le donne e per una maggiore diversità di voci, sia sullo schermo che dietro la macchina da presa", ha detto la star che, nel ringraziare gli organizzatori per il premio, si è impegnata a proseguire nella costruzione di un cinema "più aperto, più rappresentativo", in grado di tradursi in vero cambiamento per tutto il settore. Leggi anche Festival di Cannes 2026, il poster ufficiale omaggia Thelma & Louise

A Margherita Spampinato l'Emerging Talent Award Julianne Moore ha alle spalle una lunga carriera avviata a metà degli anni Ottanta in tv e proseguita al cinema attraverso numerosi successi e cult, da Il grande Lebowski a Lontano dal Paradiso, The Hours e Hunger Games.

La sua attività, che include anche quella di scrittrice bestseller per il New York Times della serie per bambini Freckleface Strawberry, è un'ispirazione per tutte le altre donne che saranno presenti alla cerimonia a Cannes dove arriverà anche la regista, scrittrice e montatrice Margherita Spampinato, che si è distinta la scorsa stagione con l'opera prima Gioia Mia.

Women in Motion e Marianna Brennand, premiata lo scorso maggio, hanno scelto Spampinato come vincitrice dell'Emerging Talent Award 2026, un riconoscimeno che si traduce in un contributo di 50 mila euro come incentivo alla realizzazione di un nuovo lavoro cinematografico.

La regista si è detta grata per il premio ricevuto da una regista, la brasiliana Brennard, che ammira profondamente, aggiungendo: "Questo premio mi commuove perché sostiene la creatività e la libertà delle nuove voci femminili nel cinema e nelle arti di tutto il mondo". Leggi anche Festival di Cannes 2026, prima mondiale per il film Paper Tiger