Torino rende omaggio al maestro del cinema indipendente americano con una rassegna (in programma dal 12 al 20 ottobre) che ripercorre l'opera del prolifico regista, leggendario produttore e icona di Hollywood. Ad arricchire l'evento sarà la partecipazione di Julie Corman, moglie e produttrice del regista, ospite martedì 13 ottobre al Cinema Massimo

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a Roger Corman , maestro del cinema indipendente americano, con una rassegna in programma dal 12 al 20 ottobre al Cinema Massimo. Curato da Valerio Caprara e Grazia Paganelli, il ciclo ripercorre l'opera di un autore e produttore instancabile, capace di trasformare i vincoli economici e produttivi in uno straordinario laboratorio d'invenzione cinematografica.

"il ritratto di un autore fuori dagli schemi"

Regista, produttore e talent scout, Corman ha attraversato con assoluta libertà generi differenti - dall'horror alla fantascienza, dal gangster movie agli adattamenti letterari - contribuendo a rinnovare profondamente il cinema americano. Le sue produzioni hanno rappresentato una palestra fondamentale per numerosi registi, attori e professionisti destinati a lasciare un segno nella storia del cinema. L'intento della rassegna è di restituire il ritratto di un autore fuori dagli schemi, capace di coniugare spettacolo popolare, sperimentazione e indipendenza, facendo della necessità produttiva una inesauribile forma di invenzione.



Julie Corman, moglie e produttrice del regista ospite d'onore

Ad arricchire la rassegna sarà la partecipazione di Julie Corman, moglie e produttrice del regista, ospite martedì 13 ottobre alle 20.30 al Cinema Massimo. In dialogo con Valerio Caprara e Giulio Laroni, Julie Corman introdurrà la proiezione de "Il clan dei Barker" e condividerà con il pubblico ricordi, testimonianze e retroscena sul metodo di lavoro di uno dei cineasti più prolifici e influenti di sempre.