La ragazza della palude, il cast del film stasera in tv

Lunedì 5 ottobre va in onda su Rai 2 il film diretto da Olivia Newman e tratto dal bestseller omonimo di Delia Owens. Ecco chi sono i personaggi principali di questo dramma dalle tinte gialle ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti
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