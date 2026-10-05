La ragazza della palude, il cast del film stasera in tv

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Sterling Macer Jr. e Michael Hyatt sono Jumpin' e Mabel, coppia afroamericana che gestisce un piccolo emporio e un distributore di carburante sul molo. Sono tra i pochi adulti che si prendono cura di Kya, aiutandola con vestiti, cibo e qualche consiglio. Con lei hanno un rapporto quasi genitoriale, fatto di gesti concreti e discreti. Rappresentano il volto accogliente in una comunità per il resto ostile.