Elon Musk, arriva il trailer del nuovo documentario di Alex Gibney

L'opera, che ripercorre un decennio di trasformazioni e giudizi contrastanti sull'imprenditore, debutterà oggi - 8 settembre 2026 - fuori concorso alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia , per poi approdare al Toronto International Film Festival. Negli Stati Uniti arriverà nei cinema il 16 ottobre . Con una durata di quasi quattro ore , il documentario promette un'analisi ampia della figura di Musk e della polarizzazione che ha accompagnato la sua immagine pubblica

Il film debutterà oggi, martedì 8 settembre 2026 fuori concorso alla 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia , per poi approdare al Toronto International Film Festival. Negli Stati Uniti arriverà nei cinema il 16 ottobre , distribuito da Bleecker Street. Con una durata di quasi quattro ore , il documentario promette un'analisi ampia della figura di Musk e della polarizzazione che ha accompagnato la sua immagine pubblica.

Elon Musk è al centro del nuovo documentario di Alex Gibney , che ripercorre un decennio di trasformazioni e giudizi contrastanti sull'imprenditore. Il primo teaser di Musk (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo), della durata di 48 secondi, mette infatti in scena due immagini opposte dello stesso personaggio: da una parte l'uomo celebrato come genio dell'innovazione, dall'altra una figura sempre più contestata e descritta con toni durissimi.

Poi il tono cambia. Altri interventi lo descrivono come una persona caotica e crudele. Nel teaser compare anche l'accusa più pesante: “fascista” . Un cartello lo definisce inoltre “l'uomo più incontrollato della Terra”, mentre il filmato si chiude con l'immagine di un razzo animato che precipita e con la frase: “un uomo che ha perso la testa” .

Gibney ha risposto alla critica mettendo in dubbio che Musk possa giudicare il contenuto del film non avendo preso parte alla sua realizzazione.

Musk non ha partecipato alla realizzazione del documentario. Ha però reagito pubblicamente al progetto, definendolo su X un “hit piece” , ovvero un'opera realizzata con l'intento di colpirlo.

Alex Gibney alla regia

A dirigere Musk è Alex Gibney, che ha scritto il documentario insieme a Michael J. Palmer. Il regista è noto per opere dedicate a personaggi, aziende e vicende controverse.

Tra i suoi lavori figurano Enron: The Smartest Guys in the Room e The Inventor, documentario dedicato a Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos.

Un decennio di opinioni contrapposte

Il teaser non rivela particolari sulla struttura narrativa del film e non entra nei dettagli della storia. Punta invece sul contrasto tra le diverse percezioni di Musk.

Da una parte resta l'imprenditore associato alle auto elettriche, ai viaggi spaziali e alla proprietà di una piattaforma social. Dall'altra ci sono le polemiche legate alle sue dichiarazioni politiche e alle sue decisioni imprenditoriali.

È proprio questa frattura a costituire il centro del documentario: un ritratto costruito sulle opinioni opposte che Musk ha suscitato negli ultimi dieci anni, senza cercare di ridurre la complessità del personaggio a un'unica definizione.