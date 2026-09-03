Introduzione
Presentato lo scorso anno in concorso all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Silent Friend è il film della regista ungherese Ildikó Enyedi.
Un’opera drammatica ambientata in Germania che attraversa più di un secolo di storia attraverso tre vicende umane accomunate dallo stesso luogo: un antico giardino botanico universitario e, al suo interno, un maestoso ginkgo biloba. Il film, prodotto tra Germania, Francia e Ungheria, dura 145 minuti ed è interpretato, tra gli altri, da Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler, Enzo Brumm, Sylvester Groth e Léa Seydoux.
Arriva nelle sale italiane il 3 settembre 2026, distribuito da Movies Inspired.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Silent Friend, dalla trama al cast. Nel frattempo potete guardare il trailer della pellicola che racconta il legame invisibile tra uomo e natura nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Il cast e i personaggi
Il film Silent Friend riunisce un cast internazionale. Tony Leung Chiu-wai, Luna Wedler ed Enzo Brumm sono tra gli interpreti principali, affiancati da Sylvester Groth, Martin Wuttke, Johannes Hegemann, Rainer Bock e Léa Seydoux. La presenza di attori provenienti da contesti differenti accompagna una storia che, a sua volta, attraversa epoche e prospettive diverse.
La sceneggiatura è firmata dalla stessa Ildikó Enyedi, che costruisce il racconto attorno a tre figure umane collocate in momenti storici distinti. A unirle non è una vicenda lineare, ma la relazione con la natura e con un luogo che rimane immutato mentre intorno tutto cambia.
Una trama, tre storie
Silent Friend si sviluppa su tre piani temporali intrecciati. Nel 2020, un neuroscienziato di Hong Kong conduce un esperimento per studiare lo sviluppo cognitivo dei neonati, esplorando i confini tra memoria e coscienza. Nel 1972, una giovane studentessa universitaria vive una profonda trasformazione personale attraverso un’intensa connessione con un geranio, simbolo di rinascita e crescita. Infine, nel 1908, la prima donna ammessa all’università scopre, osservando la fotografia di una pianta, schemi universali che legano natura e conoscenza, segnando il suo percorso di emancipazione e scoperta.
Al centro di Silent Friend c’è un ginkgo biloba che da oltre un secolo osserva silenziosamente i cambiamenti di un giardino botanico situato in una città universitaria medievale della Germania. Intorno a questo albero si sviluppano tre storie, collocate in epoche differenti ma unite dalla ricerca di un contatto con la natura.
Nel 1908, la prima donna ammessa all’università si avvicina al mondo vegetale attraverso la fotografia e arriva a intravedere, nelle forme di una pianta apparentemente umile, qualcosa di più grande e misterioso. Nel 1972 è invece una giovane studentessa a vivere una trasformazione personale attraverso l'osservazione e il rapporto con un geranio. Infine, nel 2020, un neuroscienziato proveniente da Hong Kong, impegnato nello studio della mente dei neonati, avvia un esperimento inatteso proprio con il vecchio albero.
Le tre vicende raccontano altrettanti tentativi, imperfetti e spesso goffi, di comprendere ciò che è diverso dall'essere umano. Il ginkgo diventa così il testimone immobile di un percorso che attraversa generazioni e conduce i protagonisti verso una domanda essenziale: come possiamo sentirci parte del mondo invece di considerarci separati da esso?
Produzione e distribuzione
Il progetto ha beneficiato di un finanziamento di 500.000 euro provenienti dal Fondo del Consiglio Europeo per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche europee e di un ulteriore contributo di 550.000 euro dalla Commissione cinematografica dell’Assia, regione tedesca dove si trova Marburgo. Insieme a Colonia, Marburgo è stata una delle principali location delle riprese. La regista Ildikó Enyedi ha sottolineato come il ruolo di Tony Leung sia stato concepito appositamente per l’attore, che in questo film firma la sua seconda esperienza internazionale al di fuori della Cina.
La regia di Ildikó Enyedi
Conosciuta per il suo approccio visionario e poetico, la regista ungherese torna a dirigere un film che mette in scena una narrazione sospesa tra una realtà tangibile e una grande metafora. In L’amico silenzioso, Enyedi si concentra sul potere evocativo della natura e sulle connessioni invisibili che legano le persone attraverso il tempo dove il film è anche una riflessione sulla creazione e sulla riproduzione delle immagini. La tecnologia è infatti ricorrente in tutti gli episodi e si presenta come uno strumento alleato in questo percorso di connessione e decodificazione tra la coscienza umana e quella vegetale. La sua regia, attenta ai dettagli e al ritmo lento, crea un’atmosfera quasi meditativa – anche per il significato zen che il Ginko Biloba regala - invitando lo spettatore a riflettere sulle tracce che lasciamo nel mondo ma anhe nel cuore degli altri.
Il simbolismo del Ginkgo Biloba
Elemento centrale e protagonista del film è il Ginkgo Biloba, un albero considerato un “fossile vivente” per la sua longevità e resistenza. Simbolo di resistenza, memoria e rinascita in molte culture, il Ginkgo diventa in L’amico silenzioso una metafora potente: è testimone silenzioso delle vite che si intrecciano attorno a lui, custodisce i segreti e della memoria collettiva delle persone che vivono nei suoi pressi. Attraverso la sua presenza, il film esplora il rapporto dell’uomo con la natura e con il tempo, sottolineando l’importanza di preservare le radici per costruire il futuro. Emblematica è in questo senso la sua sopravvivenza ai bombardamenti di Hiroshima, che ne ha consacrato il valore simbolico di resilienza.
Venezia 82
Il film Silent Friend è stato presentato in concorso alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2025, inserendosi nella selezione ufficiale del festival. La cornice veneziana è particolarmente significativa per un'opera che riflette sulla percezione, sulla ricerca scientifica e sul rapporto tra l'essere umano e il mondo naturale.
Nel commento della regista emerge infatti l'idea di rinunciare a considerare l'esperienza umana come misura assoluta della realtà. Enyedi sottolinea i limiti della nostra percezione e sceglie di concentrarsi non sulla presunta esperienza interiore dell'albero, che rimane inconoscibile, ma sui tentativi degli esseri umani di entrare in relazione con ciò che percepiscono come “altro”.