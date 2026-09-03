Silent Friend si sviluppa su tre piani temporali intrecciati. Nel 2020, un neuroscienziato di Hong Kong conduce un esperimento per studiare lo sviluppo cognitivo dei neonati, esplorando i confini tra memoria e coscienza. Nel 1972, una giovane studentessa universitaria vive una profonda trasformazione personale attraverso un’intensa connessione con un geranio, simbolo di rinascita e crescita. Infine, nel 1908, la prima donna ammessa all’università scopre, osservando la fotografia di una pianta, schemi universali che legano natura e conoscenza, segnando il suo percorso di emancipazione e scoperta.

Al centro di Silent Friend c’è un ginkgo biloba che da oltre un secolo osserva silenziosamente i cambiamenti di un giardino botanico situato in una città universitaria medievale della Germania. Intorno a questo albero si sviluppano tre storie, collocate in epoche differenti ma unite dalla ricerca di un contatto con la natura.

Nel 1908, la prima donna ammessa all’università si avvicina al mondo vegetale attraverso la fotografia e arriva a intravedere, nelle forme di una pianta apparentemente umile, qualcosa di più grande e misterioso. Nel 1972 è invece una giovane studentessa a vivere una trasformazione personale attraverso l'osservazione e il rapporto con un geranio. Infine, nel 2020, un neuroscienziato proveniente da Hong Kong, impegnato nello studio della mente dei neonati, avvia un esperimento inatteso proprio con il vecchio albero.

Le tre vicende raccontano altrettanti tentativi, imperfetti e spesso goffi, di comprendere ciò che è diverso dall'essere umano. Il ginkgo diventa così il testimone immobile di un percorso che attraversa generazioni e conduce i protagonisti verso una domanda essenziale: come possiamo sentirci parte del mondo invece di considerarci separati da esso?

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