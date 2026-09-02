Arriva Il Malloppo, crime comedy con Diego Abatantuono: cosa sapere

Accanto al Mago Forest, Max Angioni e Diego Abatantuono, ci sono Maria Amelia Monti che interpreta Lorena, ex moglie del Brigante, Irene Girotti, che è Sara Viani, figlia dell’ex rapinatore e agente di polizia e Antonio Catania, nei panni del commissario Castrone. C’è anche Bebo Storti nel ruolo di Veleno, ex rapinatore della banda del Brigante. Paola Sambo interpreta invece Gianna, compagna di Veleno.

Tra commedia e noir

Nel film si ritrovano sia gli elementi della commedia, con risate e leggerezza, che gli elementi del noir, con azione, giallo e mistero. Abatantuono, parlando del film ai microfoni di Sky TG24 già alcuni mesi fa, ha spiegato che, con il suo personaggio, "nei momenti in cui devo essere cattivo, sono cattivo, ma quando si può ridere, si ride!". Mentre il Mago Forest, sul cast, ha sottolineato: "C'è un comun denominatore che ci unisce, abbiamo lo stesso umorismo e ci siamo trovati bene insieme". E sul suo personaggio, spiega: "Si occupa soltanto di casi un po' così, di infedeltà. Ma si ritroverà presto a seguire storie ben più importanti".

Ferrara al centro della scena

Oltre ai protagonisti della storia, c’è anche Ferrara al centro della scena, con il Castello, le mura, i viali. La città si tinge di elementi che ricordando il passato (le osterie, le lavanderie a gettoni) e dà spazio a un piccolo mondo fatto di conoscenze e abitudini. Molti i luoghi simbolo della storia, tra cui anche l’Osteria del Brigante, il locale gestito dal personaggio di Abatantuono da quando si è rifatto una nuova vita. E qui trova spazio anche la famosa tradizione gastronomica ferrarese, tra anguille e cappellacci di zucca.

Il trailer

Nel trailer del resto si ha già un assaggio di quelli che saranno i luoghi centrali del film: la trattoria del Brigante, prima di tutto. Poi le strade cittadine e lo studio investigativo di Ragusa, ma anche il commissariato e i locali della nightlife di Ferrara, così come le strade di campagna, protagoniste di vari e improbabili inseguimenti.