Il film di Jon Favreau arriva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 2 settembre 2026, a soli tre mesi dal debutto nelle sale. Con i protagonisti della serie, si colloca dopo la terza stagione di The Mandalorian e la prima stagione di Ahsoka, mentre il prossimo appuntamento cinematografico di Star Wars sarà Star Wars: Starfighter, previsto per il 28 maggio 2027 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La galassia di Star Wars torna sul piccolo schermo con The Mandalorian and Grogu. Il film diretto da Jon Favreau sarà disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 2 settembre 2026, appena tre mesi dopo l'uscita nelle sale. Per gli spettatori che non lo hanno visto al cinema, o per chi vuole rivedere l'avventura, sarà quindi possibile seguire da casa il primo film cinematografico dedicato al Mandaloriano e al suo piccolo compagno di viaggio. L'operazione consente inoltre di ritrovare sullo schermo personaggi nati per lo streaming e di inserirli in una storia cinematografica collegata agli eventi delle serie televisive. Il film si colloca infatti dopo la terza stagione di The Mandalorian e la prima stagione di Ahsoka, mentre la saga guarda già al prossimo appuntamento previsto sul grande schermo.

La missione di Din Djarin e Grogu La storia segue ancora una volta il cacciatore di taglie Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, e Grogu. I due vengono coinvolti in una missione affidata loro dall'ufficiale Colonnello Ward, interpretato da Sigourney Weaver, per conto della Nuova Repubblica. L'incarico riguarda il salvataggio di Rotta the Hutt, erede di Jabba the Hutt, doppiato in originale da Jeremy Allen White, protagonista di The Bear. La missione porta Din Djarin e Grogu sulle tracce di un leader imperiale ancora in fuga. Approfondimento The Mandalorian & Grogu recensione: Baby Yoda salva davvero Star Wars?

Jon Favreau e Dave Filoni dietro il film A dirigere The Mandalorian and Grogu è Jon Favreau, che ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Dave Filoni. Quest'ultimo è stato recentemente promosso alla presidenza di Lucasfilm dopo l'uscita di Kathleen Kennedy. Il lavoro di Filoni rappresenta un collegamento diretto con l'universo televisivo di Star Wars: è infatti legato a produzioni come The Clone Wars, Rebels e Ahsoka. In The Mandalorian and Grogu questa esperienza confluisce in una storia pensata anche come ponte verso il futuro del franchise. Approfondimento Il Mandaloriano riporta Star Wars al cinema

Martin Scorsese entra nell'universo di Star Wars Nel cast compare anche Martin Scorsese, che interpreta il cuoco Hugo Durant. Si tratta di un curioso ritorno per il regista all'interno dell'universo di Star Wars, perché Scorsese aveva già prestato la voce a Rio Durant, anch'egli cuoco, in Solo: A Star Wars Story. La presenza di Scorsese aggiunge così un particolare legame tra i due film, attraverso due personaggi accomunati dalla stessa professione. Il film ha rappresentato il ritorno di Star Wars al cinema dopo sette anni, ma i risultati commerciali sono rimasti lontani dai precedenti successi della saga. The Mandalorian and Grogu ha incassato complessivamente 345 milioni di dollari nel mondo, diventando il film live-action di Star Wars con l'incasso più basso. Il risultato è inferiore anche ai 393 milioni di dollari ottenuti da Solo: A Star Wars Story nel 2018, nonostante l'importanza attribuita al ritorno cinematografico del franchise. Approfondimento The Mandalorian and Grogu, Pedro Pascal si commuove in Messico