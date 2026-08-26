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I Flintstones, Ryan Gosling sta sviluppando un live action su Bam Bam

Cinema

Matteo Rossini

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Ryan Gosling starebbe lavorando con Jessie Henderson, la sua socia di produzione di Open Invite, a un live action incentrato su Bam Bam

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Deadline ha recentemente rivelato in esclusiva che Ryan Gosling starebbe sviluppando un live action su Bam Bam, celebre personaggio dei Flinstones. Al momento nessuna notizia sul cast. Massimo riserbo anche sulla possibile data di uscita della pellicola.

i flinstones, cosa sappiamo sul live action

 

Ryan Gosling starebbe lavorando con Jessie Henderson, la sua socia di produzione di Open Invite, a un live action incentrato su Bam Bam, amato personaggio del franchise I Flinstones. Stando a quanto comunicato, attualmente la coppia sarebbe alla ricerca di uno sceneggiatore. Nessuna notizia sul cast, massimo riserbo anche sul nome del regista e sulla possibile data di distribuzione della pellicola. Oltre al grande successo sul piccolo schermo, i Flinstones sono sbarcati al cinema in due occasioni: nel 1994 con I Flinstones e nel 2000 con I Flintstones in Viva Rock Vegas. In totale, le due pellicole hanno incassato più di 400.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

 

Ryan Gosling e Jessie Henderson hanno già collaborato producendo la pellicola Love of Your Life per la regia di Rachel Morrison, candidata all’Oscar per la Migliore fotografia per Mudbound nel 2018. Protagonisti Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger (FOTO), Gabriel Basso e Catherine Keener. Il film verrà presentato in anteprima alla prossima edizione del Toronto Film Festival.

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