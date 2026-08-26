I Flintstones, Ryan Gosling sta sviluppando un live action su Bam Bam

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Ryan Gosling starebbe lavorando con Jessie Henderson, la sua socia di produzione di Open Invite, a un live action incentrato su Bam Bam
Deadline ha recentemente rivelato in esclusiva che Ryan Gosling starebbe sviluppando un live action su Bam Bam, celebre personaggio dei Flinstones. Al momento nessuna notizia sul cast. Massimo riserbo anche sulla possibile data di uscita della pellicola.
i flinstones, cosa sappiamo sul live action
Ryan Gosling starebbe lavorando con Jessie Henderson, la sua socia di produzione di Open Invite, a un live action incentrato su Bam Bam, amato personaggio del franchise I Flinstones. Stando a quanto comunicato, attualmente la coppia sarebbe alla ricerca di uno sceneggiatore. Nessuna notizia sul cast, massimo riserbo anche sul nome del regista e sulla possibile data di distribuzione della pellicola. Oltre al grande successo sul piccolo schermo, i Flinstones sono sbarcati al cinema in due occasioni: nel 1994 con I Flinstones e nel 2000 con I Flintstones in Viva Rock Vegas. In totale, le due pellicole hanno incassato più di 400.000.000 di dollari al botteghino internazionale.
Ryan Gosling e Jessie Henderson hanno già collaborato producendo la pellicola Love of Your Life per la regia di Rachel Morrison, candidata all’Oscar per la Migliore fotografia per Mudbound nel 2018. Protagonisti Margaret Qualley, Aaron Pierre, Patrick Schwarzenegger (FOTO), Gabriel Basso e Catherine Keener. Il film verrà presentato in anteprima alla prossima edizione del Toronto Film Festival.
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Ryan Gosling (FOTO) è tra i volti più amati del grande schermo. Nel corso degli anni l’attore e produttore canadese ha regalato interpretazioni amate dal pubblico a livello internazionale. Tra le sue pellicole ricordiamo sicuramente Half Nelson, Lars e una ragazza tutta sua, Blue Valentine, Le idi di marzo, Crazy, Stupid, Love e Barbie. Per quanto riguarda i riconoscimenti, citiamo le tre candidature agli Academy Awards e la vittoria della statuetta come Miglior attore in un film commedia o musicale per il film La La Land alla 74esima edizione dei Golden Globe.
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