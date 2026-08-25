Angeli e demoni, il cast del film con Hanks e McGregor stasera in tv

Angeli e demoni, il cast del film con Tom Hanks e Ewan McGregor stasera in tv. FOTO
Questa sera - martedì 25 agosto alle 21.20 - su Rai 2 va in onda il sequel de "Il codice Da Vinci". La pellicola prosegue la trilogia cinematografica di Ron Howard ispirata ai best seller di Dan Brown. Scopriamo il cast e i personaggi al centro della storia, dal massimo protagonista (Hanks, nel ruolo del professore di simbologia Robert Langdon) fino a Ayelet Zurer alias Vittoria Vetra e Stellan Skarsgård aka il comandante Richter.
A cura di Camilla Sernagiotto