Angeli e demoni, il cast del film con Hanks e McGregor stasera in tv

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Stasera su Rai 2 torna Angeli e Demoni, il sequel de Il codice Da Vinci con Tom Hanks. Oggi, martedì 25 agosto, alle 21.20 su Rai 2, è la volta del film uscito in sala nel 2009. Il film prosegue la trilogia cinematografica di Ron Howard ispirata ai best seller di Dan Brown. Scopriamo il cast e i personaggi al centro della storia.

Angeli e Demoni: le foto del film