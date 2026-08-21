Jessica Simpson, in sviluppo il documentario Netflix sulla cantante

LA CARRIERA

Nata il 10 luglio 1980 ad Abilene, in Texas, la cantante e attrice Jessica Simpson ha iniziato a cantare all’età di 12 anni nel coro della chiesa e, dopo essere stata notata da alcuni agenti televisivi, è diventata baby-conduttrice della trasmissione per ragazzi New Mickey Mouse Club su Disney Channel, che ha lanciato cantanti famosi come Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake. Nel corso della sua carriera, Simpson ha venduto oltre 20 milioni di dischi. Nel 1999 ha pubblicato il suo primo album pop, Sweet Kisses, nel 2001 ha pubblicato il secondo album Irresistible, nel 2003 ha pubblicato il terzo album In This Skin, nel 2004 ha pubblicato il quarto album Rejoyce: The Christmas Album ricco di canzoni natalizie, nel 2006 ha pubblicato il quinto album Public Affair, nel 2008 ha pubblicato il sesto album Do You Know e nel 2010 ha pubblicato il settimo album Happy Christmas. Ha poi varcato le soglie del mondo del cinema, rispettivamente nei film Impiegato del mese (2006) e Blonde Ambition – Una bionda a NY (2007). Ha anche lanciato un brand di moda da un miliardo di dollari e nel 2020 è diventata autrice dell’autobiografia Open Book, bestseller del New York Times. Nel 2002 ha sposato Nick Lackey, il cantante di 98 Degrees, con il quale dal 2003 al 2005 ha girato per MTV il reality show Newlyweds: Nick and Jessica, che raccontava il loro matrimonio e i loro dissapori. Nel 2005 ha divorziato dal marito e, in seguito, ha sposato il giocatore di football Eric Johnson, dal quale ha avuto tre figli: Maxwell Drew, nato nel 2012, Ace Knute, nato nel 2013, e Birdie Mae, nata nel 2019. Nel 2025, dopo una pausa di 15 anni, la cantante è tornata a comporre musica originale con l’uscita degli EP Nashville Canyon: Part 1 & Part 2, una raccolta di canzoni personali. Ha inoltre partecipato come guest star alla serie tv All’s Fair con Kim Kardashian e Glenn Close, dove ha interpretato la moglie di una rockstar decisa a vendicarsi sia del suo chirurgo plastico, sia del suo ex infedele.