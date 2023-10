Jessica Simpson scambiata per Britney Spears da una fan

Per la verità, le analogie tra Britney Spears e Jessica Simpson non sono poche. Entrambe sono state sulla cresta dell'onda tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Biondissime, occhi castani, radici nel Sud degli Stati Uniti, un'infanzia alla coltre del Mickey Mouse Club : confonderle non è poi così difficile. Inoltre, entrambe hanno portato in scena reality show insieme ai loro ex compagni: Jessica Simpson in Newlyweds: Nick and Jessica, su MTV, Britney Spears in Britney and Kevin: Chaotic.

Il rapporto tra le due star degli anni Novanta

Sebbene Britney Spears e Jessica Simpson siano state spesso contrapposte, e descritte dai media come rivali all'apice della loro carriera, Simpson ha apertamente sostenuto Spears negli ultimi anni. In occasione dell'uscita di Open Book, il suo memoir, ha detto di ammirare la collega e di avvertire una forte empatia nei suoi confronti, per via delle storie simili che hanno alle spalle. Per questo motivo ha rifiutato di guardare il documentario non autorizzato Framing Britney Spears: "Non voglio riportare indietro i pezzi oscuri della mia personale maturità nel mondo della musica. Ho lavorato molto e voglio continuare ad andare avanti. Ammiro l'ambizione, la forza e la capacità di Britney di vivere in modo autentico", ha detto.

Intanto Britney Spears si appresta a lanciare il suo libro di memorie, The Woman in Me. Un libro che promette di raccontare l'incredibile viaggio della cantante, celebrando il potere eterno della musica e dell'amore, ed elogiando una donna che racconta la sua storia, alle sue condizioni. La versione audio del libro sarà registrata da Michelle Williams.