Mourinho, il teaser trailer della serie tv Netflix

La docuserie in tre parti Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Mourinho, dedicata al leggendario allenatore portoghese di calcio José Mourinho, uscirà l’11 agosto 2026 sulla piattaforma di streaming. Nel trailer, diffuso lo stesso giorno dell’inizio del suo secondo mandato come allenatore del Real Madrid, il protagonista ammira la sua collezione personale e, con un sorriso stampato sul volto, mostra alla troupe una replica del trofeo della Premier League, gli scarpini autografati della leggenda argentina Diego Armando Maradona e la prima maglia da professionista di Cristiano Ronaldo. “Ho iniziato a vincere nel 2003 e il mio ultimo titolo risale al 2022”, dice. “Quindi sono stati 20 anni di vittorie. Ecco perché volete raccontare la mia storia. Non si fa un documentario con uno che non ha mai vinto nulla”. In ogni caso, minimizza il soprannome “Special One”, che risale al 2004, quando è passato dal Porto campione d’Europa al Chelsea. “Non è che quando sono arrivato qui mi sono sentito speciale. “Special One” è una cosa speciale che mi hanno affibbiato alcuni ragazzi in Inghilterra”. L’intervistatore risponde ironico: “Mi fa piacere che tu lo dica mentre alle tue spalle c’è un murale che ti ritrae”.

Girata nell’arco di due anni, la docuserie sportiva Mourinho della saga Untold di Netflix (che ha già raccontato le storie del calciatore diventato attore di Hollywood, Vinnie Jones, e dell’attaccante del Leicester City, Jamie Vardy), ripercorrerà l’ascesa dell’allenatore José Mourinho, che ha vinto la Champions League con il Porto prima di rivoluzionare il calcio inglese grazie alla vittoria di due Premier League con il Chelsea e di approdare all’Inter, dove ha conquistato una seconda Champions League. Poi, durante l’esperienza al Real Madrid, dove la squadra guidata da Ronaldo ha sfidato il Barcellona di Lionel Messi, José Mourinho ha vinto un campionato prima di tornare al Chelsea (e di ottenere un altro titolo). Ha anche allenato il Manchester United, il Tottenham Hotspur e la Roma, per poi passare al Fenerbahçe in Turchia e al Benfice in Portogallo, fino alla riconferma odierna come allenatore del Real Madrid. “Nessuna carriera nel calcio ha generato più colpi di genio, titoli sui giornali o contraddizioni”, recita la sinossi ufficiale. “A 20 anni dalla notte in cui sconvolse il mondo dello sport guidando l'FC Porto alla conquista della Champions League, José Mourinho ha allenato alcuni dei club più prestigiosi del pianeta – dal Chelsea e dall'Inter al Real Madrid, dove ha fatto ritorno”. La docuserie Mourinho “racconta la storia dell'uomo che ha rivoluzionato la figura dell'allenatore di calcio, ripercorrendo la sua ascesa fino a diventare uno dei personaggi più vincenti e schietti di questo sport: capace di conquistare titoli nazionali in quattro paesi diversi e di sollevare due volte la Champions League”. Insomma, Mourinho “incarna la contraddizione suprema del calcio: il vincitore del quale il gioco non può fare a meno, ma con il quale non può sempre riesce a convivere”.

La docuserie Mourinho contiene interviste con stelle del calcio come Alex Ferguson, John Terry, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba, Marcelo, Samuel Eto’o, Javier Zanetti, Frank Lampard, Petr Čech, André Villas-Boas, Claude Makelele, Eden Hazard, Luis Figo, Marco Materazzi, Massimo Moratti, Peter Kenyon, Ricardo Carvalho, Rui Faria e Sami Khedira.

La docuserie Mourinho è diretta dal regista candidato agli Emmy Awards Joe Pearlman (Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now e Bros: After the Screaming Stops) ed è prodotta dal vincitore di due premi Oscar John Battsek (Beckham).