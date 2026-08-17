Frozen 3, le prime immagini del film d'animazione Disney

Durante l'evento per i fan D23, Disney ha svelato i primi dettagli sul terzo capitolo del franchise, dal nuovo amore di Olaf, al nuovo look di Anna ed Elsa, fino all'apparizione di un nuovo villain. Uscirà nei cinema degli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento, il 24 novembre 2027 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Disney ha svelato i primi dettagli sul film d’animazione Frozen 3, che uscirà nei cinema degli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento, il 24 novembre 2027. In occasione dell’evento D23, i fan del franchise hanno visto in anteprima le nuove immagini del terzo capitolo. Sul palco, prima le star del cast originale Kristen Bell e Idina Menzel hanno anticipato un brano inedito e, poco dopo, Josh Gad ha proposto un’altra canzone che il personaggio di Olaf dedicherà a un nuovo pupazzo di neve, Samantha, che stregherà il suo cuore. Durante il panel, poi, Disney ha non solo mostrato il nuovo look delle due protagoniste, le sorelle Anna ed Elsa, ma ha anche anticipato l’arrivo di un nuovo villain, che potrebbe essere la Regina di Ghiaccio, dalla quale Elsa cerca di proteggere con una palla di neve i suoi amici. Nonostante la trama sia mantenuta segreta, come riporta The Wrap il film d’animazione sarà ambientato ancora una volta nell’immaginaria terra di Arendelle e seguirà le due sorelle protagonista dopo le nozze di Anna e Kristoff, quando attraverseranno un portale misterioso che conduce a un luogo innevato dove saranno accolte da una malvagia figura avvolta da un mantello di ghiaccio. Il cast di doppiatori include Kristen Bell nel ruolo di Anna, Idina Menzel nel ruolo di Elsa, Jonathan Groff nel ruolo di Kristoff e Josh Gad nel ruolo di Olaf.

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ARRIVA ANCHE FROZEN 4 Nell’agosto 2024, Disney aveva svelato i concept art del film d’animazione Frozen 3, realizzati da Britney Lee, che mostravano Elsa su un cavallo bianco e Anna su un cervo marrone. Nell’ottobre 2025, Kristen Bell, la doppiatrice originale di Anna, aveva poi dichiarato alla rivista Variety che la produzione era in procinto di iniziare. Nella stessa occasione, l’attrice aveva anche smentito le voci secondo le quali avrebbe guadagnato 60 milioni di dollari per interpretare nuovamente la principessa Anna, ma non aveva comunque specificato l’ammontare del suo compenso. L’ex CEO di Disney, Bob Iger, aveva inoltre rivelato lo sviluppo di un quarto capitolo di Frozen, senza però rilasciare altre informazioni. Il duo composto dai coniugi Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, che aveva già scritto le canzoni per i primi due film, comporrà anche le musiche per i due prossimi progetti. Approfondimento Frozen 3, la produzione del film d'animazione inizierà presto