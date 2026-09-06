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Un’estate da Fulminacci

Musica
Chiara Caleo

Chiara Caleo

Un nome d’arte ispirato ai fumetti, una faccia da bravo ragazzo, uno stile riconoscibile nel look. Ma Fulminacci ci ha conquistato soprattutto con le sue canzoni: romantiche, autoironiche, vintage e funky quanto basta

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Gli addii , le relazioni irrisolte. L’ironia e le fantastiche coreografie, la malinconia e i tanti piccoli episodi quotidiani trasformati in storie. Con la data sold out di Sesto Fiorentino (Firenze) “si è chiusa la tournée  estiva “Fulminacci all’Aperto.”

Il tour iniziato lo scorso 23 giugno dallo Sherwood Festival di Padova ha attraversato alcuni dei principali festival italiani ,ed è arrivato il doveroso ringraziamento ai 66.000 spettatori che hanno seguito i concerti.

 

Il cantautore romano, ventotto anni, l’eleganza non gli fa difetto, è arrivato a questa nuova avventura dal vivo dopo un periodo di grandi soddisfazioni e riconoscimenti. La partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Stupida Sfortuna”, brano certificato disco d’oro, gli ha infatti regalato il prestigioso Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione. 

L’ album “Calcinacci” con 13 tracce, anch’esso è stato certificato oro, un successo anche il recente “Palazzacci Tour 2026”.

In scaletta non sono mancati i brani di questo suo ultimo album , il quarto in studio, insieme ai successi che hanno segnato il suo percorso artistico, costruito anche con le preziose collaborazioni, ad esempio quelle con Franco126 e Gazzelle. Tutti artisti dalla scrittura sensibile e molto contemporanea. 

La scaletta del concerto
Fulminacci

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