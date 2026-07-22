Deadpool, Ryan Reynolds conferma l'arrivo di un nuovo film

Dal palco del Fanatics Fest 2026 di New York, Ryan Reynolds ha messo fine ai dubbi: il mercenario chiacchierone tornerà al cinema. Nessuna data né titolo, ma la conferma è arrivata diretta dall'attore che ha reso il personaggio un fenomeno globale. Il nuovo capitolo seguirà l'enorme successo di Deadpool & Wolverine, campione d'incassi tra i film vietati ai minori

Il ritorno di Deadpool sul grande schermo non è più soltanto una voce. Durante una recente apparizione al Fanatics Fest 2026, la fiera dedicata alla cultura pop andata in scena a New York, Ryan Reynolds ha confermato che un nuovo film del franchise è in lavorazione presso i Marvel Studios.

L'annuncio, poi rilanciato attraverso un video condiviso sui social nella giornata di domenica 19 luglio, arriva a distanza di due anni dall'uscita di Deadpool & Wolverine e riaccende l'attenzione dei fan sulle sorti dell'antieroe più irriverente della scuderia Marvel.

Le parole di Reynolds e i "deep cuts" dai fumetti

Sul palco, l'attore e produttore ha lasciato intendere che il progetto vorrà pescare da territori ancora poco esplorati nelle pellicole precedenti. Reynolds ha citato in particolare due nomi cari agli appassionati del personaggio: Fabian Nicieza, co-creatore di Deadpool, e lo sceneggiatore Gerry Duggan, definito un amico e un autore straordinario. Un riferimento esplicito alla volontà di recuperare materiale narrativo rimasto finora fuori dai film.

Quanto alla conferma vera e propria, l'attore non si è nascosto dietro giri di parole: "Ci sono cose in arrivo. Alla fine ci sarà, in qualche modo, un altro film di Deadpool. Sarà fantastico", ha dichiarato davanti al pubblico. Nessun dettaglio, però, sulla forma che assumerà il progetto. Secondo quanto riportato, il film si troverebbe in una fase iniziale di sviluppo, senza ancora uno sceneggiatore o un regista collegati al progetto, e Marvel non ha rilasciato commenti ufficiali.

Resta aperta anche l'ipotesi che non si tratti di un nuovo capitolo in solitaria. Già ad aprile, intervistato in televisione, Reynolds aveva anticipato di aver iniziato a scrivere qualcosa, precisando però che il mercenario non sarebbe più stato il centro assoluto della storia: "Ho scritto qualcosa, ma non credo che lo metterò mai più al centro. È un personaggio di supporto, uno che dà il meglio in gruppo", aveva spiegato.