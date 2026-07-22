Plas Johnson, morto il sassofonista della Pantera Rosa

È morto a 94 anni il sassofonista jazz statunitense celebre per l'assolo della colonna sonora de La Pantera Rosa. La notizia è stata riferita dall'emittente radiofonica di Los Angeles KKJZ. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti come Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand. Il tema del film del 1963 era stato composto da Henry Mancini

Johnson era una figura di riferimento della scena musicale americana e ha attraversato diversi generi nel corso della sua lunga carriera, dal jazz al rhythm and blues.

È morto a 94 anni Plas Johnson, sassofonista jazz statunitense conosciuto soprattutto per l'assolo eseguito nel tema musicale de La Pantera Rosa. La notizia è stata diffusa dall'emittente radiofonica di Los Angeles KKJZ.

La carriera tra jazz, blues e grandi collaborazioni

Figlio di un sassofonista professionista, Johnson si era specializzato nel jump blues e nell'R&B. Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti della musica statunitense, tra cui Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand.

La sua attività come turnista e musicista da studio lo ha reso una presenza costante nelle produzioni discografiche e musicali americane del secondo dopoguerra.