Plas Johnson, morto il sassofonista della Pantera Rosa

È morto a 94 anni il sassofonista jazz statunitense celebre per l'assolo della colonna sonora de La Pantera Rosa. La notizia è stata riferita dall'emittente radiofonica di Los Angeles KKJZ. Durante la sua carriera ha collaborato con artisti come Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand. Il tema del film del 1963 era stato composto da Henry Mancini
È morto a 94 anni Plas Johnson, sassofonista jazz statunitense conosciuto soprattutto per l'assolo eseguito nel tema musicale de La Pantera Rosa. La notizia è stata diffusa dall'emittente radiofonica di Los Angeles KKJZ.
Johnson era una figura di riferimento della scena musicale americana e ha attraversato diversi generi nel corso della sua lunga carriera, dal jazz al rhythm and blues.
La carriera tra jazz, blues e grandi collaborazioni
Figlio di un sassofonista professionista, Johnson si era specializzato nel jump blues e nell'R&B. Nel corso degli anni ha collaborato con alcuni dei più importanti artisti della musica statunitense, tra cui Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Barbra Streisand.
La sua attività come turnista e musicista da studio lo ha reso una presenza costante nelle produzioni discografiche e musicali americane del secondo dopoguerra.
Il successo con il tema della Pantera Rosa
La fama internazionale di Plas Johnson è legata soprattutto all'esecuzione dell'assolo di sassofono nel tema de La Pantera Rosa, film del 1963 diretto da Blake Edwards e interpretato da Peter Sellers.
Il brano fu composto da Henry Mancini, che realizzò la partitura pensando proprio al musicista. Le musiche del film ottennero tre premi Grammy e il tema della Pantera Rosa è diventato uno dei motivi cinematografici più riconoscibili della storia del cinema.