Mayday, il primo trailer del nuovo film con Ryan Reynolds

Lo streamer ha diffuso nelle ultime ore il primo trailer ufficiale completo della nuova action comedy che vede al centro della storia due interpreti di grande richiamo: Ryan “Deadpool” Reynolds e Kenneth “Hercule Poirot” Branagh. Il lungometraggio arriverà sulla piattaforma il 4 settembre 2026 e proporrà un’interpretazione in chiave più leggera delle dinamiche e delle contrapposizioni legate alla Guerra Fredda

Apple TV ha diffuso nelle ultime ore il primo trailer ufficiale completo (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) di Mayday, nuova action comedy che vede al centro della storia due interpreti di grande richiamo: Ryan “Deadpool” Reynolds e Kenneth “Hercule Poirot” Branagh. Il lungometraggio arriverà sul servizio di streaming il 4 settembre 2026 e proporrà un’interpretazione in chiave più leggera delle dinamiche e delle contrapposizioni legate alla Guerra Fredda, trasformando uno scenario di tensione internazionale in un racconto caratterizzato da azione, ironia e rapporti umani inattesi.

Il film seguirà una vicenda ambientata in un contesto di conflitto tra blocchi contrapposti, mettendo in scena il percorso di un protagonista chiamato ad affrontare una situazione estremamente rischiosa. Al centro della narrazione ci sarà infatti il tenente Troy “Assassin” Kelly, personaggio interpretato da Ryan Reynolds: un pilota della Marina statunitense coinvolto in una missione segreta che lo porta nel territorio sovietico. L’operazione, però, non procede secondo i piani stabiliti e il militare finisce per trovarsi da solo oltre le linee nemiche.

Una missione segreta e un’alleanza improbabile

La situazione cambia radicalmente quando Troy “Assassin” Kelly incontra Nikolai Ustinov, interpretato da Kenneth Branagh. Il personaggio è un ex agente del KGB descritto come una figura dal temperamento difficile, ma allo stesso tempo profondamente interessata alla cultura americana. Quello che inizialmente appare come un incontro tra avversari destinati a fronteggiarsi si trasforma progressivamente in un rapporto diverso.

Nel corso della storia, infatti, i due uomini, almeno inizialmente nemici “sulla carta”, finiranno per costruire un legame inatteso. La pellicola racconterà così il passaggio da una contrapposizione apparentemente inevitabile alla nascita di un’improbabile collaborazione, fino a trasformare i due protagonisti in alleati e amici.

Il nuovo progetto di Ryan Reynolds per Apple TV

Per Ryan Reynolds, Mayday rappresenta la seconda collaborazione con Apple TV dopo Spirited, il musical natalizio realizzato insieme a Will Ferrell. L’attore torna quindi a lavorare con la piattaforma in un progetto dal tono differente, ma ancora una volta caratterizzato dalla presenza di elementi comici e da un forte richiamo all’intrattenimento.

Kenneth Branagh, invece, affronta con questo film la sua prima esperienza con Apple TV. La coppia protagonista riunisce così due interpreti provenienti da percorsi differenti, chiamati a dare volto a due personaggi collocati su fronti opposti ma destinati a condividere una parte fondamentale della loro storia.

La squadra creativa dietro il film

La regia e la sceneggiatura di Mayday sono affidate al duo formato da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, autori che negli ultimi anni si sono distinti per lavori capaci di combinare avventura e comicità. Tra i progetti che hanno contribuito alla loro notorietà figurano Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri e Come ammazzare il capo... e vivere felici, due titoli che hanno mostrato la loro capacità di unire ritmo narrativo, azione e componenti umoristiche.

Il progetto era stato annunciato già nel 2023 e vede Ryan Reynolds coinvolto anche come produttore attraverso la sua compagnia Maximum Effort, fondata nel 2018 insieme al veterano “executive” hollywoodiano George Dewey. La società dell’attore partecipa quindi alla realizzazione del film non soltanto attraverso la presenza dello stesso Reynolds davanti alla macchina da presa, ma anche sul piano produttivo.

Il cast completo di Mayday

Accanto a Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, il cast del film comprende anche Maria Bakalova, Marcin Dorociński, David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi e Alex Ozerov.

Con Mayday, Apple TV punta quindi su una nuova produzione originale che combina il genere action con una componente più leggera e ironica, affidandosi a una coppia di protagonisti molto nota e a una squadra creativa già associata a racconti capaci di mescolare avventura e comicità.