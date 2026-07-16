La kermesse in provincia di Salerno riunirà a Giffoni Valle Piana un ricco parterre di ospiti del mondo dello spettacolo, con protagonisti del cinema, delle serie tv, della musica e della televisione come Matilda De Angelis, Bella Ramsey, Francesca Chillemi, Benedetta Porcaroli, Fabrizio Gifuni, Anna Foglietta, Giovanni Allevi e Francesco Gabbani, affiancati da personalità della cultura, dell’informazione e dello sport per un’edizione all’insegna del confronto e della creatività.

A cura di Camilla Sernagiotto