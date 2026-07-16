Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giffoni Film Festival 2026, gli ospiti da Giovanni Allevi a Matilda De Angelis. FOTO

Cinema fotogallery
16 foto
©Webphoto

La kermesse in provincia di Salerno riunirà a Giffoni Valle Piana un ricco parterre di ospiti del mondo dello spettacolo, con protagonisti del cinema, delle serie tv, della musica e della televisione come Matilda De Angelis, Bella Ramsey, Francesca Chillemi, Benedetta Porcaroli, Fabrizio Gifuni, Anna Foglietta, Giovanni Allevi e Francesco Gabbani, affiancati da personalità della cultura, dell’informazione e dello sport per un’edizione all’insegna del confronto e della creatività.

A cura di Camilla Sernagiotto

 

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

L'Odissea di Christopher Nolan, cast e personaggi del film. FOTO

Cinema

Portare sul grande schermo l'opera di Omero trasformandola in un kolossal che unisce mito,...

14 foto

Dolce & Gabbana a Taormina, i vip alla sfilata di Alta Moda. FOTO

Spettacolo

Taormina si trasforma nella vetrina mondiale dell’eleganza con gli eventi della Maison dedicati...

11 foto

Ricomincio da me, il cast del film con Jennifer Lopez

Cinema

La commedia del 2018 va in onda su Canale 5 mercoledì 15 luglio. Il film racconta la storia di...

9 foto

Dolce & Gabbana, la sfilata di Alta Moda a Taormina. FOTO

Spettacolo

Nel giardino botanico Radicepura di Giarre, con l’Etna sullo sfondo, Dolce&Gabbana presenta...

14 foto

Mamma ho preso il morbillo, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, martedì 14 luglio, il film del 1997, sequel indiretto e ultima uscita...

7 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Sharon Stone in Campidoglio: “La dignità umana non è un algoritmo"

    Spettacolo

    L'attrice americana è intervenuta sui temi della responsabilità etica, dell’educazione e del...

    A New Dawn, arriva il film animato del pittore giapponese Yoshitoshi

    Cinema

    Il primo lungometraggio dell'artista che ha firmato i disegni dei flashback di Your Name arriva...

    Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Catania

    Musica

    Dopo il concerto di Catania, martedì 21 luglio Tommaso Paradiso riprenderà la tournée estiva con...