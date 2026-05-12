Anteprima al Giffoni Film Festival 56 per Greta e le favole vere, il nuovo family movie diretto da Berardo Carboni con Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore, Darko Peric, Demetra Bellina, Sara Ciocca, Mattia Garaci. Il film, dal 6 agosto al cinema con Vision Distribution, racconta il viaggio di due bambini che tentano di riportare un cucciolo di orso polare al Polo Nord, trasformando un’avventura ecologista in una favola contemporanea sul rapporto tra uomo e natura.

Greta e le favole vere, la nuova favola ecologista arriva al Giffoni

Arriverà in anteprima fuori concorso alla 56ª edizione del Giffoni Film Festival Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, distribuito dal 6 agosto nelle sale italiane da Vision Distribution. A incontrare i juror del festival saranno lo stesso regista insieme a Raoul Bova, Darko Peric, Demetra Bellina e Sara Ciocca.

Prodotto da Pegasus con Rai Cinema, QMI e Vision Distribution, il film unisce volti amatissimi del cinema italiano come Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore a interpreti più giovani come Mattia Garaci e Sara Ciocca, protagonisti di un racconto pensato per il pubblico family ma costruito attorno a temi profondamente contemporanei.