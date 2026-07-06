Roberto Vecchioni, il post per il matrimonio della figlia Francesca

Roberto Vecchioni, il post per il matrimonio della figlia FrancescaSpettacolo
Il cantautore ha festeggiato l'unione civile della primogenita con Sara. Le due spose si sono dette "sì" dopo sei anni di fidanzamento
“Noi siamo molto felici, ma eravamo felici anche prima, soltanto che prima eravamo un po’ distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due. Sembra che vada bene almeno le prime tre settimane, poi va benino, infine è un casino mai visto, tremendo. Ma quando ci si sposa si pensa che il matrimonio sia perfetto, ma la felicità viene dal casino!”. In un video Instagram, Roberto Vecchioni ha festeggiato così il matrimonio della figlia, la primogenita Francesca, 51 anni, che dopo sei anni di fidanzamento ha celebrato la propria unione civile con la compagna Sara all’interno della residenza di famiglia a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. “Se no, che matrimonio è?”, ha replicato la sposa. Roberto Vecchioni ha un forte legame con il luogo scelto per le nozze, dal momento che ha insegnato per anni in una scuola della zona, il liceo classico Arnaldo. Monica Cirinnà, ex senatrice del Partito Democratico e firmataria della storica legge del 2016 che ha introdotto e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso in Italia, ha officiato le nozze. Tra gli ospiti erano presenti anche le due figlie di Francesca Vecchioni, i genitori e i parenti più stretti delle spose. “Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati”, ha scritto la sposa nella didascalia del post Instagram dove compare insieme al padre. “Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie a tutte le persone che erano qua con noi, grazie a Monica Cirinnà per aver officiato il nostro matrimonio, grazie alle mie figlie, ai nostri genitori, alle nostre famiglie e grazie a mia moglie. Grazie chi, come noi, continua a credere nell’amore”.
CHI È FRANCESCA VECCHIONI
Francesca Vecchioni è nata dal primo matrimonio di Roberto Vecchioni con Irene Bozzi. Dalle seconde nozze con Daria Colombo, il cantautore ha avuto anche altri tre figli: Carolina, Edoardo e Arrigo, scomparso prematuramente all’età di 36 anni. Francesca è una nota scrittrice, giornalista ed esperta di tematiche LGBTQIA+, da anni attiva per la tutela dei diritti umani in veste di presidente della Fondazione Diversity.
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LE NOZZE ESTIVE DEI VIP
Gli ultimi giorni sono stati ricchi di matrimoni di celebrità. Alle ore 19:30 di venerdì 3 luglio, l’attore e comico Adam Sandler ha officiato le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce al Madison Square Garden, a New York. Le strade intorno alla location sono state chiuse, e sui maxi-schermi fuori dall’impianto è comparsa la scritta “JUST&T Married!”, in lingua italiana “Oggi sposi!”, con il dettaglio della doppia lettera “t” che indicava le iniziali dei nomi della popstar e del tight-end dei Kansas City Chiefs. Secondo i media statunitensi, il numero degli invitati si aggirava intorno alle 1000 persone e includeva celebrità del mondo della musica, dello sport e del cinema, come la cantante Selena Gomez, gli attori Bradley Cooper, Hugh Grant, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Ethan Hawke e Jason Sudeikis, le modelle Karlie Kloss e Gigi Hadid, musicisti come i Chainsmokers ed Ed Sheeran e i giocatori della National Football League, la NFL, il campionato dove gioca Kelce. Nel Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, si sono invece sposati Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.
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Moda, idee di outfit da invitata per un matrimonio in estate. FOTO
È ora di sperimentare con le tonalità leggere e luminose e le silhouette fluide. Sulle passerelle delle principali capitali della moda, da Londra a Milano, vincono le stampe, i look monocromi e i drappeggi. Anche il modello più essenziale trova valore nelle lavorazioni sofisticate, dai ricami con le piume alle frange. Anche le calzature e gli accessori sono più elaborati che mai A cura di Vittoria Romagnuolo