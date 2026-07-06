Roberto Vecchioni, il post per il matrimonio della figlia Francesca

“Noi siamo molto felici, ma eravamo felici anche prima, soltanto che prima eravamo un po’ distanti. Adesso abbiamo una cosa in comune, che ci siamo sposati tutti e due. Sembra che vada bene almeno le prime tre settimane, poi va benino, infine è un casino mai visto, tremendo. Ma quando ci si sposa si pensa che il matrimonio sia perfetto, ma la felicità viene dal casino!”. In un video Instagram, Roberto Vecchioni ha festeggiato così il matrimonio della figlia, la primogenita Francesca, 51 anni, che dopo sei anni di fidanzamento ha celebrato la propria unione civile con la compagna Sara all’interno della residenza di famiglia a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. “Se no, che matrimonio è?”, ha replicato la sposa. Roberto Vecchioni ha un forte legame con il luogo scelto per le nozze, dal momento che ha insegnato per anni in una scuola della zona, il liceo classico Arnaldo. Monica Cirinnà, ex senatrice del Partito Democratico e firmataria della storica legge del 2016 che ha introdotto e regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso in Italia, ha officiato le nozze. Tra gli ospiti erano presenti anche le due figlie di Francesca Vecchioni, i genitori e i parenti più stretti delle spose. “Oggi abbiamo una cosa in più in comune, siamo entrambi sposati”, ha scritto la sposa nella didascalia del post Instagram dove compare insieme al padre. “Per me l’amore ha un nome e quel nome è Sara. Grazie a tutte le persone che erano qua con noi, grazie a Monica Cirinnà per aver officiato il nostro matrimonio, grazie alle mie figlie, ai nostri genitori, alle nostre famiglie e grazie a mia moglie. Grazie chi, come noi, continua a credere nell’amore”.