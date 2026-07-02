Lionsgate e Fathom Entertainment riporteranno il kolossal del 2004 sul grande schermo dal 10 al 17 settembre, in una versione restaurata in 4K con audio Dolby Atmos. Gli spettatori potranno assistere in esclusiva a un primo assaggio dietro le quinte de La Resurrezione di Cristo: Parte Uno, il seguito firmato da Mel Gibson atteso in sala il 6 maggio 2027

A più di vent'anni dal suo debutto, La Passione di Cristo si prepara a rivivere l'esperienza della sala cinematografica. Lionsgate e Fathom Entertainment hanno annunciato il ritorno del film di Mel Gibson nei cinema dal 10 al 17 settembre, in una nuova versione rimasterizzata in 4K e con sonoro Dolby Atmos.

L'iniziativa non è soltanto un omaggio a un'opera che ha segnato la storia del cinema a tema religioso: chi acquisterà il biglietto avrà infatti accesso a un'anteprima esclusiva, con materiale dietro le quinte, de La Resurrezione di Cristo: Parte Uno, il sequel in arrivo nelle sale cinematografiche il 6 maggio 2027.

Un restauro curato nei minimi dettagli

La riedizione non si limita a riproporre la pellicola originale. Il film è stato sottoposto a un accurato lavoro di rimasterizzazione in 4K a partire dal negativo originale, con una nuova correzione colore supervisionata da Caleb Deschanel, il direttore della fotografia candidato all'Oscar per il film, e un mixaggio audio in Dolby Atmos verificato e approvato dallo stesso Gibson.

Per celebrare l'occasione, Lionsgate ha realizzato anche un nuovo trailer cinematografico completo. I biglietti saranno disponibili online a partire dal 24 luglio 2026, mentre la distribuzione partirà dal mercato statunitense per poi estendersi a livello internazionale, grazie a partner locali che Lionsgate sta coinvolgendo nei diversi territori.

Un ritorno che ha anche il sapore della celebrazione: uscito nel 2004 con Jim Caviezel nei panni di Gesù di Nazareth, il film racconta le ultime ore della vita di Cristo e alla sua uscita divenne un fenomeno culturale mondiale, ottenendo tre candidature agli Oscar e rimanendo per vent'anni il maggior incasso domestico di sempre tra i titoli vietati ai minori.