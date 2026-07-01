MUBI Fest, gli ospiti e i film in programma a Napoli dal 3 luglio

Tre giorni di anteprime nazionali, talk con autori, reading e DJ set alla Villa Floridiana, al Cinema Filangieri e NSS Edicola. Tra gli ospiti, Valeria Golino, Gianfranco Rosi e Nicolas Winding Refn

Napoli incontra il grande cinema internazionale targato MUBI dal 3 al 5 luglio, fine settimana dedicato al MUBI Fest, evento itinerante che nelle passate stagioni si è svolto a Milano e a Roma.

Per l'evento estivo alcuni appuntamenti si terranno anche all'aperto. Sedi del MUBI Fest di Napoli, la Villa Floridiana, il Cinema Filangieri e la NSS Edicola.

Nel capoluogo campano sono attesi grandi protagonisti del cinema internazionale e non solo, da Valeria Golino a Gianfranco Rosi, Willie Peyote e Nicolas Winding Refn, a loro il posto d'onore nei molti talk prima e dopo le proiezioni dei film che MUBI distribuisce e distribuirà in Italia in sala e in streaming.

Gli appassionati di cinema d'autore avranno l'occasione di vedere in anteprima alcuni dei titoli provenienti dai maggiori festival europei, tra cui Her Private Hell, L'inconnue e Rosebush Pruning.

I film in programma Sul sito ufficiale della kermesse, mubifest.com, ci sono nel dettaglio gli orari delle proiezioni multiple dei film selezionati per il MUBI Fest di Napoli, molti dei quali ancora in attesa di distribuzione.

A Napoli arriva, direttamente dal Festival di Berlino, Rosebush Pruning di Karim Aïnouz, in tutte le sale dall'8 luglio, un remake de I pugni in tasca con Callum Turner, Riley Keough, Elle Fanning, Jamie Bell, Lukas Gage, Elena Anaya, Tracy Letts e Pamela Anderson.

Da Cannes arrivano Lo sguardo misterioso del fenicottero di Diego Céspedes, vincitore del Premio Un Certain Regard, Camp Miasma. Adolescenza, sesso e morte di Jane Schoenbrun, con Gillian Anderson e Hannah Einbinder e L’Inconnue - The Unknown, di Arthur Harari con protagonista una straordinaria Léa Seydoux.

Chi ha perso La cronologia dell'acqua, l'esordio alla regia di Kristen Stewart arrivato in sala in Italia lo scorso 11 giugno, potrà recuperarlo a Napoli il 4 giugno.

Altro film importante di questa stagione è Rose di Markus Schleinzer con protagonista Sandra Hüller, premiata con Orso d'Argento a Berlino per la Miglior Interpretazione Protagonista. Leggi anche La Cronologia dell'Acqua, debutto di Kristen Stewart. Recensione

I talk con gli ospiti, da Golino a Refn Venerdì 3 luglio Valeria Golino è la protagonista del primo talk serale del MUBI Fest di Napoli. L'attrice e regista sarà curatrice di una selezione di film d'autore da lei scelti disponibili in streaming su MUBI.

Il 3 luglio Gianfranco Rosi parlerà di Sotto le nuvole che a Venezia 2025 ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria. Q&A col regista ci sarà il compositore Daniel Blumberg che si esibirà brevemente per il pubblico di Napoli.

Il 4 luglio Willie Peyote racconterà Elegia Sabauda, film documentario di Enrico Bisi.

Nello stesso giorno Nicolas Winding Refn, autore di The Neon Demon, Drive e Solo Dio perdona, sarà presente alla proiezione serale di Her Private Hell, che in Italia arriva al cinema dal 30 settembre.

Giulio Bertelli il 4 luglio introdurrà Agon, film incentrato sulle storie di tre atlete professioniste che si preparano per i Giochi estivi di Ludoj 2024.

Alcuni appuntamenti sono gratis, per altri occorre un ticket d'ingresso. Vedi anche 22 film da vedere in streaming a luglio. FOTO

Reading, podcast, musica Incontri, Q&A, proiezioni speciali, in sala e all'aperto, ma anche DJ set e momenti musicali a cura di Mystic Jungle e Collettivo Core.

Il MUBI Fest sarà ancora una volta un appuntamento per appassionati di cinema e addetti ai lavori che vogliono scoprire il lavoro di nuovi autori e incontrare alcuni dei protagonisti più interessanti del panorama cinematografico internazionale.

Il 5 luglio Isabella Ragonese registrerà a Napoli prima puntata della sesta stagione di "MUBI Podcast: Voci Italiane Contemporanee" con ospiti Daniele Vicari e Rodrigo D'Erasmo.

Il 5 luglio in Floridiana, ci sarà un live reading dedicato a Febbre da Cavallo, uno dei film più amati della commedia italiana, diretto da Giacomo Ciarrapico con Francesco Pannofino e Daniele Natali.

Sempre a proposito di cult, si segnalano le proiezioni di Amores Perros e Fa' la cosa giusta.