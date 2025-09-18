Sotto le nuvole, tutto sul documentario di Gianfranco Rosi al cinema

Il film Sotto le nuvole si sviluppa in un territorio sospeso tra passato e presente, tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio, dove la terra talvolta trema e le fumarole dei Campi Flegrei segnano l’aria con vapori ancestrali. È un paesaggio in cui la Storia affiora tra le rovine sommerse delle ville romane, Pompei ed Ercolano, testimoni di un futuro che era già stato e che il tempo ha sepolto.

Sotto le nuvole racconta una Napoli poco conosciuta, popolata da vite che si intrecciano con la memoria dei luoghi. La città diventa teatro di incontri tra abitanti, devoti, turisti e archeologi, tutti impegnati a dare senso e vita a frammenti del passato. Nei musei, le statue e i reperti trovano ancora qualcuno disposto a custodirne il significato. Il film mostra una terra che, pur immersa nelle testimonianze storiche, pulsa di attività quotidiane e di dinamiche contemporanee.