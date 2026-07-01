Si intitola Backrooms: Everything Must Go e uscirà prossimamente con una durata di due ore e sei minuti, che includono 16 minuti di scene inedite tra filmati aggiuntivi con maggiori dettagli sulla trama, riferimenti nascosti per i fan e un’“esclusiva post-credits”

Il film horror Backrooms di Kane Parsons, la pellicola di maggior successo di sempre della casa di produzione indipendente A24, uscirà prossimamente nei cinema italiani nella versione estesa con 16 minuti di scene inedite intitolata Backrooms: Everything Must Go. Basata sul mito contemporaneo delle Backrooms, dimensioni liminali fatte di corridoi infiniti, stanze vuote e spazi apparentemente familiari ma inquietanti che sono apparse per la prima volta nel 2019 su un forum di Internet, la nuova versione conterrà sia filmati aggiuntivi con maggiori dettagli sulla trama e riferimenti nascosti per i fan, sia un’“esclusiva post-credits” per una durata di due ore e sei minuti.

LA TRAMA Scritto da Will Soodik sulla base della serie YouTube found-footage diventata virale dello stesso regista Kane Parsons, 20 anni, il film Backrooms, prodotto con un budget di soli 10 milioni di dollari, ha incassato oltre 330 milioni di dollari in tutto il mondo con un debutto negli Stati Uniti di 81,4 milioni di dollari. La pellicola racconta la storia di Clark (Chiwetel Ejiofor), un architetto fallito e da poco divorziato dalla moglie che gestisce uno sfortunato negozio di mobili. Un giorno scopre un passaggio segreto che lo conduce in una dimensione parallela, dove si sviluppa un’insensata e labirintica infinità di stanze anonime. Quando scompare, la sua terapista Mary Kline (Renate Reinsve), si avventura nell’ignoto per salvarlo e, una volta lì, intuisce che il labirinto si auto-espande rispecchiando le caratteristiche di chi ci finisce dentro. Il cast include anche Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell. È già in sviluppo un sequel. Approfondimento Backrooms, nuovo record di incassi per l'horror: supera Marty Supreme