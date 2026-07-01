Backrooms: Everything Must Go, la versione con sequenze inedite arriva al cinema in ItaliaCinema
Si intitola Backrooms: Everything Must Go e uscirà prossimamente con una durata di due ore e sei minuti, che includono 16 minuti di scene inedite tra filmati aggiuntivi con maggiori dettagli sulla trama, riferimenti nascosti per i fan e un’“esclusiva post-credits”
Il film horror Backrooms di Kane Parsons, la pellicola di maggior successo di sempre della casa di produzione indipendente A24, uscirà prossimamente nei cinema italiani nella versione estesa con 16 minuti di scene inedite intitolata Backrooms: Everything Must Go. Basata sul mito contemporaneo delle Backrooms, dimensioni liminali fatte di corridoi infiniti, stanze vuote e spazi apparentemente familiari ma inquietanti che sono apparse per la prima volta nel 2019 su un forum di Internet, la nuova versione conterrà sia filmati aggiuntivi con maggiori dettagli sulla trama e riferimenti nascosti per i fan, sia un’“esclusiva post-credits” per una durata di due ore e sei minuti.
LA TRAMA
Scritto da Will Soodik sulla base della serie YouTube found-footage diventata virale dello stesso regista Kane Parsons, 20 anni, il film Backrooms, prodotto con un budget di soli 10 milioni di dollari, ha incassato oltre 330 milioni di dollari in tutto il mondo con un debutto negli Stati Uniti di 81,4 milioni di dollari. La pellicola racconta la storia di Clark (Chiwetel Ejiofor), un architetto fallito e da poco divorziato dalla moglie che gestisce uno sfortunato negozio di mobili. Un giorno scopre un passaggio segreto che lo conduce in una dimensione parallela, dove si sviluppa un’insensata e labirintica infinità di stanze anonime. Quando scompare, la sua terapista Mary Kline (Renate Reinsve), si avventura nell’ignoto per salvarlo e, una volta lì, intuisce che il labirinto si auto-espande rispecchiando le caratteristiche di chi ci finisce dentro. Il cast include anche Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell. È già in sviluppo un sequel.
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GLI ALTRI FILM DELL'ESTATE, DA OBSESSION A MINIONS & MONSTERS
Il film Backrooms non è l’unico successo horror a basso budget dell’estate 2026. Anche la pellicola Obsession del regista Curry Barker, 26 anni, che proprio come Kane Parsons aveva iniziato la sua carriera su YouTube, ha conquistato il pubblico della Gen Z. Nella pellicola, Bear (Michael Johnston), un giovane da sempre innamorato della sua migliore amica e collega di lavoro Nikki (Inda Navarrette), è incapace da tempo di confessarle i suoi sentimenti ma, in uno dei giorni più brutti della sua vita, cerca di dichiararsi. Mentre cerca il regalo perfetto, incappa in un oggetto “One Wish Willow” che, secondo la leggenda, concede a chi lo possiede un unico desiderio. Al momento di dichiarare i propri sentimenti alla ragazza del suo cuore, però, la timidezza e la paura di un rifiuto divorano il protagonista. Solo in auto, in preda alla frustrazione, usa allora il bastoncino del desiderio: “Vorrei che Nikki Freeman mi amasse più di chiunque altro al mondo”. Da quel momento, nulla è come prima. Nikki, infatti, è ora ossessionata da Bear, tanto da diventare anche pericolosa nei confronti di chiunque cerchi di ostacolare il loro rapporto. Quando il ragazzo si rende conto che la ragazza che amava non esiste più, cerca allora di rimediare al danno causato. Finora, il film ha incassato oltre 370 milioni di dollari in tutto il mondo, con un costo di produzione di 750.000 dollari. Tra gli altri successi cinematografici estivi compaiono anche le pellicole Toy Story 5 di Disney Pixar e Minions & Monsters, lo spin-off di Cattivissimo me di Universal e Illumination.
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©Getty
Backrooms, il cast del film horror al cinema
Diretto dal ventenne Kane Parsons, si basa sul concetto 'creepypasta' di Internet delle Backrooms, un infinito labirinto in una realtà extra spazio-temporale con stanze tutte uguali illuminate da fredde luci al neon, pareti ricoperte di logora carta giallastra e pavimenti di moquette umida. Nei corridoi si nascondono entità inquientanti che danno la caccia a chi resta intrappolato nell'oscurità. Il cast include Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve