Uno degli aspetti più originali della pellicola è il modo in cui trasforma i Minions in una sorta di simbolo vivente delle origini del cinema. L'ambientazione nella Hollywood degli anni Venti permette a Coffin di costruire un film che è al tempo stesso un'avventura per bambini e una dichiarazione d'amore alla Settima Arte, ricca di citazioni che spaziano dai fratelli Lumière a Charlie Chaplin, da Buster Keaton a Stanlio e Ollio, per arrivare a cult come Casablanca, Star Wars, Lo squalo, E.T. e persino Stranger Things. Le affinità tra la comicità fisica e silenziosa dei Minions e quella del cinema muto rendono l'ambientazione quanto mai naturale, con i piccoli protagonisti gialli che si muovono in quell'epoca come se da sempre le appartenessero.