Minions & Monsters, oggi esce al cinema il nuovo film: trama, trailer, durata e doppiatoriCinema
Introduzione
Dal 1° luglio arriva nelle sale italiane il settimo capitolo dell'universo di Cattivissimo Me e terzo spin-off interamente dedicato alle creature gialle più amate del cinema d'animazione. Prodotto da Illumination e distribuito da Universal Pictures, il film porta i Minions nella Hollywood degli anni Venti, con un risultato che mescola slapstick, monster movie e omaggi alla storia del cinema
Quello che devi sapere
La trama
La storia di Minions & Monsters si svolge circa quarant'anni prima degli eventi del primo Minions del 2015. Nella Hollywood delle origini, tra cineprese rumorose, set improvvisati e il passaggio epocale dal muto al sonoro, un gruppo di Minions si ritrova nel cuore dell'industria cinematografica americana, affascinato dalla nascente magia del grande schermo. Dopo una serie di avventure e disastri, i protagonisti finiscono per girare un monster movie, ma qualcosa va storto: un esperimento legato agli effetti speciali apre accidentalmente un varco verso un'altra dimensione, liberando creature mostruose nel mondo reale. Quello che doveva essere un set hollywoodiano si trasforma rapidamente in una minaccia globale, e i Minions si trovano costretti a fare squadra per rimediare al caos che hanno scatenato e salvare il pianeta.
Un omaggio al cinema del passato
Uno degli aspetti più originali della pellicola è il modo in cui trasforma i Minions in una sorta di simbolo vivente delle origini del cinema. L'ambientazione nella Hollywood degli anni Venti permette a Coffin di costruire un film che è al tempo stesso un'avventura per bambini e una dichiarazione d'amore alla Settima Arte, ricca di citazioni che spaziano dai fratelli Lumière a Charlie Chaplin, da Buster Keaton a Stanlio e Ollio, per arrivare a cult come Casablanca, Star Wars, Lo squalo, E.T. e persino Stranger Things. Le affinità tra la comicità fisica e silenziosa dei Minions e quella del cinema muto rendono l'ambientazione quanto mai naturale, con i piccoli protagonisti gialli che si muovono in quell'epoca come se da sempre le appartenessero.
Il cast vocale originale
La versione originale del film può contare su un cast di doppiatori di assoluto rilievo: Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Allison Janney, Zoey Deutch, Trey Parker, Bobby Moynihan e Phil LaMarr. Pierre Coffin torna a prestare la propria voce ai Minions, come fa dalla loro prima apparizione nel 2010. Tra le sorprese più curiose spicca il cameo vocale di George Lucas, che interpreta una versione animata di se stesso: il padre di Star Wars ha partecipato con tale entusiasmo che, stando a quanto riferito dal produttore Chris Meledandri, avrebbe già manifestato interesse a comparire anche in eventuali capitoli successivi.
I doppiatori italiani
Per la versione italiana, la scelta più attesa riguarda il personaggio di Max, il raffinato regista europeo che si ritrova a fare i conti con il caos portato dai Minions sul suo set. Nella versione originale il personaggio ha la voce di Christoph Waltz, mentre in quella italiana la scelta è caduta su Maccio Capatonda, attore, comico e regista che ha lavorato a lungo con un dialect coach per costruire un accento tedesco credibile senza scivolare nella macchietta. Capatonda ha dichiarato di essersi trovato particolarmente a suo agio con un personaggio da lui descritto come pignolo, cinefilo e al tempo stesso capace di una certa tenerezza nei confronti delle creature che gli sconvolgono i piani.
Durata, uscita e dove vederlo
Minions & Monsters è disponibile nelle sale italiane a partire dal 1° luglio 2026, distribuito da Universal Pictures International Italy. La durata del film è di 90 minuti, pensati per mantenere alta l'attenzione del pubblico più giovane senza appesantire il ritmo. Il film è stato presentato in anteprima mondiale all'Annecy International Animation Film Festival il 21 giugno scorso. Fa parte del franchise di Cattivissimo Me, il ciclo di film d'animazione con il maggiore incasso globale di tutti i tempi, con oltre 5,6 miliardi di dollari complessivi.