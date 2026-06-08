In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani arriva a Roma Antarctica – Domain One, il documentario dei fratelli Joaquín e Julián Azulay dedicato alla tutela di una delle aree più ricche di biodiversità dell'Antartide. Il film, sostenuto dall'UN Ocean Decade dell'UNESCO, è accompagnato da una suggestiva installazione con una tavola da surf intrappolata nel ghiaccio per sensibilizzare il pubblico sugli effetti della crisi climatica

Antarctica – Domain One, il documentario sull'Antartide riconosciuto dall'UNESCO arriva a Roma In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Roma ha ospitato la presentazione di Antarctica – Domain One, il documentario che punta i riflettori su una delle aree più preziose e minacciate del pianeta. Il progetto, che ha recentemente ottenuto il riconoscimento ufficiale della UN Ocean Decade, il programma delle Nazioni Unite coordinato dall'UNESCO dedicato alla tutela degli oceani, unisce cinema, attivismo ambientale e partecipazione collettiva per sostenere la creazione di un'Area Marina Protetta nell'Antartide orientale.

Una tavola da surf intrappolata nel ghiaccio Ad attirare l'attenzione del pubblico è stata un'installazione simbolica allestita a Roma: una tavola da surf utilizzata durante la spedizione che ha dato origine al documentario, racchiusa all'interno di un grande blocco di ghiaccio destinato a sciogliersi lentamente. Un'immagine semplice ma potente, pensata per rappresentare la fragilità dell'ecosistema antartico e gli effetti sempre più evidenti della crisi climatica. L'iniziativa, sostenuta anche da Fondazione Marevivo e patrocinata da Roma Capitale, invita cittadini e istituzioni a riflettere sull'importanza degli oceani e sulla necessità di proteggere uno degli ambienti più estremi e delicati della Terra. Il cuore della battaglia: Domain One Domain One è una delle regioni dell'Antartide più ricche di biodiversità. Qui vive il krill, piccolo crostaceo fondamentale per l'equilibrio dell'intero Oceano Australe. Balene, foche, pinguini e numerose altre specie dipendono infatti da questo organismo posto alla base della catena alimentare. Secondo gli scienziati, il cambiamento climatico e la pesca industriale stanno mettendo sotto pressione questo ecosistema. Per questo motivo ambientalisti, ricercatori e cittadini di tutto il mondo chiedono da anni che l'area venga riconosciuta come Area Marina Protetta, garantendo una maggiore tutela della biodiversità. Approfondimento Giornata mondiale del pinguino, 10 curiosità

Un documentario nato dall'esplorazione Antarctica – Domain One è il settimo lungometraggio dei fratelli argentini Joaquín e Julián Azulay, conosciuti a livello internazionale come Gauchos del Mar. Il film segue una spedizione tra le Isole Shetland Meridionali e la Penisola Antartica, alternando navigazione, escursioni e surf a incontri con scienziati e conservazionisti impegnati nello studio e nella protezione dell'ambiente polare. La versione spagnola è narrata dall'attore argentino Ricardo Darín, mentre quella inglese porta la voce di Kelly Slater, undici volte campione del mondo di surf e da anni impegnato nella sensibilizzazione sui temi ambientali. Il riconoscimento dell'UNESCO A rafforzare ulteriormente il progetto è arrivato il riconoscimento della UN Ocean Decade, l'iniziativa delle Nazioni Unite che promuove ricerca, divulgazione scientifica e coinvolgimento pubblico per affrontare le grandi sfide legate agli oceani. L'endorsement rappresenta un importante passo avanti per la campagna internazionale che accompagna il documentario e che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica in vista delle future decisioni sulla protezione delle aree marine antartiche. Approfondimento In Antartide l'archivio della memoria climatica