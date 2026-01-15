Offerte Sky
Scienze

Il ghiaccio che non mente: in Antartide l'archivio della memoria climatica

Daniele Moretti

Gaetano Maccrì

È l’Antartide, la più antica delle biblioteche naturali, a ospitare l’Ice Memory Sanctuary: un archivio di ghiaccio destinato a custodire la storia del clima e dell’atmosfera, a tramandare all’umanità un’eredità che nessun libro, nessun disco, nessuna nuvola digitale potrà mai eguagliare

