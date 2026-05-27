La regista Emerald Fennell ha confessato all'Hay Festival il suo più grande rimpianto sul film: una sequenza che avrebbe restituito al corpo femminile la sua verità storica, ma che è rimasta fuori in fase di montaggio

All'Hay Festival in Galles, Emerald Fennell ha fatto una confessione inaspettata: nel suo adattamento di Cime Tempestose, uscito a febbraio 2026 con Margot Robbie nel ruolo di Catherine e Jacob Elordi in quello di Heathcliff, era stata girata una scena destinata a mostrare le ascelle della protagonista coperte di peli. Non come trovata provocatoria pensata per far discutere, ma come precisa scelta di accuratezza storica.

Il dettaglio che non vedremo mai

Cime Tempestose è ambientato tra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, un'epoca in cui la depilazione femminile era semplicemente un concetto inesistente. La regista ha dichiarato di porsi domande ogni volta che guarda un adattamento in costume: dove sarebbero i rasoi che usano queste donne? Per Fennell, vedere protagoniste d'epoca con i corpi perfettamente depilati è un'assurdità difficile da ignorare. La scena è stata girata, Margot Robbie l'ha interpretata, ma nel montaggio finale è stata eliminata, e la regista si è detta pentita della decisione