Si è chiusa domenica 10 maggio 2026, a Sestri Levante, la decima edizione della kermesse cinematografica che ha come scenario una delle cornici più belle, suggestive e amate d'Italia e della Liguria, appuntamento che in questi anni ha consolidato il proprio profilo nel panorama culturale internazionale.

Le menzioni speciali sono andate al canadese Agatha’s Almanac e allo statunitense The Keeper, mentre il premio speciale I Wonderful è stato attribuito a Yanuni, coproduzione tra Brasile e Stati Uniti dedicata alla figura di una leader indigena dell’Amazzonia.

Le dichiarazioni degli organizzatori

“La cosa che più ci rende orgogliosi sono le presenze al cinema che certificano la fedeltà e la passione del pubblico – commenta il presidente del Riff Stefano Gallini Durante “Il Festival è diventato una garanzia in termini di qualità grazie, in primis, proprio al livello eccezionale dei film. Un apprezzamento che ritroviamo nell’eco avuta sui media italiani e anche internazionali, a coronamento di dieci anni di incredibile lavoro da parte di tutti e mosso dalla passione per il cinema. Questo Festival ha ormai raggiunto un’altissima qualità artistica e culturale, e proprio per questo non posso che rinnovare l’appello alle istituzioni pubbliche affinché investano con sempre più convinzione e risorse sulla cultura, capace di attirare un pubblico di qualità e di elevare le menti e lo spirito delle persone”.

“È stato il Festival della consacrazione, la decima edizione a coronamento di una scommessa “ribelle” lanciata nel 2017 e che, anno dopo anno, ha reso il Riff un appuntamento imprescindibile per i giovani talenti e un evento ormai riconosciuto dai media di settore per la forza dei suoi contenuti – riflette Vito D’Onghia, presidente della Fondazione Riviera International. “Vedere, poi, centinaia e centinaia di ragazzi riempire il cinema per tutta la settimana e le strade e le piazza di Sestri Levante affollate di appassionati venuti apposta per seguire i talk e i panel e incontrare da vicino i loro idoli, è il più bel riconoscimento al lavoro svolto da tutto il nostro fantastico staff nell’arco dell’anno”.