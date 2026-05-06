Momento ironico, caotico e molto applaudito ai David di Donatello con Gianni Amelio, premiato con il riconoscimento alla carriera. Il regista ha contestato con sarcasmo proprio l’espressione “carriera”, definendola “una parola da stronzi”, tra battute e improvvisazioni con il palco. Poi ha annunciato il nuovo film Nessun dolore, con Valeria Golino, Valerio Mastandrea e Alessandro Borghi