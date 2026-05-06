Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati

Introduzione

La 71ª edizione dei David di Donatello si terrà stasera, mercoledì 6 maggio 2026, negli Studi di Cinecittà a Roma. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 alle 21:30.

Nell'attesa, ripercorriamo tutti i candidati, con Le città di pianura di Francesco Sossai che domina la selezione grazie a un elevato numero di candidature nelle principali categorie, tra cui miglior film, regia e sceneggiatura, oltre a numerosi riconoscimenti tecnici e artistici.

In cinquina per il miglior film figurano anche Cinque secondi, Fuori, La grazia e Le assaggiatrici, a delineare una competizione concentrata su cinque titoli che raccolgono complessivamente la maggior parte delle candidature nelle categorie principali.

Tra le interpretazioni spiccano le candidature per il miglior attore protagonista, con Valerio Mastandrea per Cinque secondi, Claudio Santamaria per Il nibbio, Toni Servillo per La grazia, Pierpaolo Capovilla e Sergio Romano per Le città di pianura. Per per la miglior attrice protagonista, ci sono in nomination Valeria Bruni Tedeschi per Duse, Barbara Ronchi per Elisa, Valeria Golino per Fuori, Aurora Quattrocchi per Gioia mia, Anna Ferzetti per La grazia e Tecla Insolia per Primavera.

Nelle categorie internazionali, la cinquina comprende Io sono ancora qui di Walter Salles, La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, The brutalist di Brady Corbet, Un semplice incidente di Jafar Panahi e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson.

Le nomination per i premi della 71ª edizione dei Premi David di Donatello sono state condivise il 1° aprile 2026.