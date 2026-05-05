La cerimonia potrà contare su un parterre particolarmente ricco di ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione e della musica, a conferma del carattere trasversale e celebrativo dell’evento. Tra i nomi attesi sul palco figurano Matthew Modine, Stefania Sandrelli, Annalisa, Raoul Bova, Margherita Vicario, Arisa, Francesca Michielin, Tommaso Paradiso, Angela Finocchiaro e Nino Frassica, protagonisti che contribuiranno a dare ulteriore prestigio e visibilità alla serata. La loro presenza sottolinea l’ampio respiro della manifestazione, che unisce interpreti affermati e artisti contemporanei in un unico grande appuntamento dedicato al cinema italiano e internazionale.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata a Ornella Muti, che salirà sul palco per ritirare il David Speciale già assegnatole dall’Accademia del Cinema Italiano nella precedente edizione. Il suo riconoscimento rappresenta un omaggio a una carriera lunga e significativa, segnata da ruoli iconici e da una presenza costante nel panorama cinematografico italiano e internazionale.