Le città di pianura, trama e cast del film con Filippo Scotti

Le riprese si sono svolte in Veneto, nella pianura da cui il film prende il titolo, ma anche nell’entroterra, tra Sedico, Feltre, Padova, Chioggia e Treviso. Sossai ha spiegato di aver preparato il film lavorando nei luoghi come farebbe un fotografo: scrivendo scene, ascoltando le persone nei bar e sui mezzi di trasporto. Ha isolato i luoghi che lo interessavano e che, messi insieme, davano un’idea complessa della diversità del territorio. L’obiettivo non era giudicare ciò che è bello o brutto, ma offrire uno sguardo più articolato e autentico sulla sua terra.