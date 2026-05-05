A cinque anni di distanza dal primo capitolo del reboot del franchise, nelle sale italiane esce mercoledì 6 maggio il secondo capitolo, che promette più fedeltà allo spirito originale del videogioco e ancora più spazio alle arti marziali. Ecco cosa aspettarsi

Inizia la battaglia per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn: mercoledì 6 maggio esce nelle sale italiane Mortal Kombat II, a cinque anni di distanza dal primo capitolo del franchise basato sul celebre videogioco creato negli anni ‘90 da Ed Boon e John Tobias. Anche questa volta la regia è affidata a Simon McQuoid e la sceneggiatura a Jeremy Slater. Si preannuncia un film più fedele allo spirito del videogioco e ancora più violento e sanguinoso. Ecco dove eravamo rimasti e cosa aspettarsi.

Dove eravamo rimasti con Mortal Kombat In Mortal Kombat il campione di MMA Cole Young (interpretato da Lewis Tan) si ritrova a scappare da Sub-Zero (Joe Taslim), il guerriero di punta dell’Imperatore dell’Outworld Shang Tsung (Chin Han), e da altri Cryomancer ultraterreni, ancora ignaro del perché si sono messi sulle sue tracce. Segnato da un misterioso marchio a forma di drago, deve ancora scoprire che è tra i prescelti per partecipare al torneo di Mortal Kombat, competizione tra l’Earthrealm (essenzialmente il nostro mondo, il Regno della Terra) e l’Outworld (una dimensione separata caotica e tirannica) che deciderà il destino dei Regni. La sua strada incrocia quella del Maggiore Jax (Mehcad Brooks), anche lui marchiato con il drago sulla pelle e anche lui già individuato da Sub-Zero, che in uno scontro gli ha fatto perdere le braccia. Cole Young incontra anche Sonya Blade (Jessica McNamee), che sta indagando sul significato di quel misterioso segno a forma di drago: anche su di lei comparirà. Si scopre che i malvagi dell’Outworld stanno cercando di eliminare tutti i campioni più forti della Terra in vista dell’imminente torneo decisivo e che il marchio del drago indica proprio loro. Cole arriva al tempio di Lord Raiden (Tadanobu Asano), il protettore di Earthrealm, che offre protezione a chi porta il marchio. Qui, Cole si allena con guerrieri esperti come Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) e il mercenario Kano (Josh Lawson), preparandosi alla battaglia in arrivo. Vedi anche Mortal Kombat 2, il trailer del film