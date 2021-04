Mortal Kombat, online i primi 7 minuti del film. VIDEO

Il 23 aprile 2021 farà il proprio esordio negli USA, al cinema e su HBO Max, “ Mortal Kombat ”, nuovo adattamento del celebre videogame. A un passo dall’arrivo sul grande schermo e in digitale, Warner Bros ha deciso di offrire ai fan una clip di ben sette minuti. Un modo intrigante per spingere il pubblico a puntare su questo titolo, dando loro più che un assaggio di cosa ci sia da aspettarsi dall’adattamento.

La pellicola punta tutto sulla spettacolarità delle scene d’azione, come la clip ben dimostra. Nei minuti proposti in anteprima si vede Hanzo Hasashi (Scorpion) vivere serenamente con la propria famiglia. Una pace che viene distrutta dall’arrivo di Lin Kuei e Sub-Zero. Ha così inizio uno scontro tanto spettacolare quanto violento.

Mortal Kombat, trama e cast

Cole Young è un lottatore di arti marziali abituato a cimentarsi in ogni sorta di combattimento per riuscire a ottenere i soldi di cui ha bisogno per portare avanti la propria famiglia. È totalmente ignaro delle proprie origini e del significato reale del marchio che porta sul corpo. L’Imperatore di Outworld, Shang Tsung, ha spedito il suo miglior guerriero, Sub-Zero, a dargli la caccia. Questi è un criomante sovrannaturale pronto a tutto pur di completare la propria missione.