David 2026, Una battaglia dopo l’altra miglior film Internazionale

Il premio sarà consegnato il 6 maggio durante la cerimonia di premiazione dagli studi di Cinecittà. Il film, distribuito in Italia da Warner Bros. Entertainment Italia, è interpretato da Leonardo DiCaprio ed era in concorso con altri quattro titoli stranieri

One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra)” (LA RECENSIONE) di Paul Thomas Anderson vince il David di Donatello come miglior film internazionale. Il premio sarà consegnato il 6 maggio durante la cerimonia di premiazione dagli studi di Cinecittà. Il film, distribuito in Italia da Warner Bros. Entertainment Italia, è interpretato da Leonardo DiCaprio ed era in concorso con altri quattro titoli stranieri. Il film è distribuito in Italia da Warner Bros. Entertainment Italia.

Leonardo DiCaprio interpreta Bob, ex rivoluzionario in declino che vive ai margini della società con la figlia Willa, interpretata da Chase Infiniti. Il ritorno del suo nemico storico, interpretato da Sean Penn, e la scomparsa della ragazza spingono l’uomo a confrontarsi con il proprio passato.

I riconoscimenti internazionali “One Battle After Another” ha ottenuto sei premi Oscar su tredici candidature, tra cui quello per il miglior film. Paul Thomas Anderson è stato premiato per la miglior regia e la miglior sceneggiatura non originale. Oscar anche per Andy Jurgensen (montaggio), Cassandra Kulukundis (casting) e Sean Penn come miglior attore non protagonista. Approfondimento David di Donatello 2026, Premio Speciale Cinecittà a Vittorio Storaro