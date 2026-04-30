Val Kilmer, la figlia difende l'uso dell'IA per riportare in vita il padre in nuovo filmCinema
L’uso dell’intelligenza artificiale per riportare sullo schermo un attore scomparso divide pubblico e industria. Tra timori e opportunità, il tema apre nuove riflessioni sul futuro del cinema e dei diritti artistici
La figlia di Val Kilmer, Mercedes Kilmer, ha difeso l’utilizzo dell’immagine generata con l’intelligenza artificiale del padre nel film indipendente As Deep as the Grave. Il volto e le sembianze dell’attore sono stati ricreati tramite IA con il consenso della famiglia. Kilmer, scomparso nel 2025 dopo una lunga battaglia contro un tumore alla gola, era stato scelto per il film ma le sue condizioni di salute non gli avevano permesso di girare le scene. Già in passato, dopo la diagnosi nel 2014, aveva collaborato con la società britannica Sonantic per ricreare digitalmente la propria voce, poi utilizzata in Top Gun: Maverick (2022).
IA e cinema, il dibattito si riaccende
Intervistata al Today Show, Mercedes ha spiegato che il progetto è nato inizialmente per superare i limiti imposti dalla malattia, trasformandosi poi in un’opportunità per “stabilire un precedente”. Ha inoltre sottolineato come le reazioni siano divise: da un lato chi teme l’IA, soprattutto tra i più giovani e chi ha una posizione più fragile nell’industria; dall’altro chi la vede come uno strumento per tutelare i diritti degli artisti. Ha aggiunto che confrontarsi con questa tecnologia è inevitabile e che affrontarla in modo proattivo può aiutare a gestire meglio i diritti legati all’immagine e alla proprietà intellettuale. Il regista e sceneggiatore del film, Coerte Voorhees, ha raccontato che il ruolo era stato pensato su misura per Kilmer e che l’attore era pronto a girare prima che le sue condizioni peggiorassero. Secondo il regista, il sostegno della famiglia - convinta dell’importanza del progetto e del desiderio di Kilmer di farne parte - è stato decisivo per portarlo avanti, nonostante le possibili polemiche. In una dichiarazione rilasciata a Variety, Mercedes ha infine ricordato come il padre abbia sempre guardato alle nuove tecnologie con ottimismo, considerandole strumenti capaci di ampliare le possibilità narrative: uno spirito che il film intende onorare.
Approfondimento
As Deep as the Grave, Val Kilmer riportato in vita dall'IA
WebPhoto/Getty
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L’attore statunitense si è spento l’1 aprile 2025 a Los Angeles a causa delle complicazioni di una polmonite: aveva 65 anni. Dopo gli esordi a teatro, nella sua carriera cinematografica ha collezionato diverse interpretazioni memorabili in film famosi: ad esempio quella di Jim Morrison in “The Doors” del 1991 di Oliver Stone, o quella di Iceman in “Top Gun” del 1986 di Tony Scott, o quella di Bruce Wayne in “Batman forever” del 1995 di Joel Schumacher. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola