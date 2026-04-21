Elden Ring, finalmente svelati la data d'uscita e il cast del film tratto dal videogiocoCinema
Le società A24 e Bandai Namco Entertainment hanno reso noti elementi fondamentali del progetto: dalla composizione del cast alle tempistiche di produzione, fino alla data di debutto nelle sale, ecco tutte le informazioni comunicate a riuguardo dell'attesissima trasposizione cinematografica del celebre videogame
Dopo un lungo periodo segnato da indiscrezioni e anticipazioni non confermate, arriva finalmente una comunicazione ufficiale che chiarisce i dettagli più attesi sull’adattamento cinematografico del videogame Elden Ring.
Le società A24 e Bandai Namco Entertainment hanno reso noti elementi fondamentali del progetto: dalla composizione del cast alle tempistiche di produzione, fino alla data di debutto nelle sale. Nel comunicato vengono inoltre delineate alcune linee guida creative che stanno orientando l’adattamento, con particolare attenzione alla fedeltà all’opera originale e alla traduzione dei suoi temi in linguaggio cinematografico.
L’operazione segna un passaggio significativo per uno dei titoli videoludici più influenti degli ultimi anni, ora pronto a trasformarsi in un’esperienza cinematografica su larga scala. Il progetto si inserisce in una più ampia tendenza di adattamenti da videogiochi al cinema, ambito in cui le aspettative del pubblico sono particolarmente elevate e la riuscita dipende dall’equilibrio tra innovazione narrativa e rispetto del materiale di partenza.
Produzione e regia: un progetto ambizioso
Alla guida del film figura Alex Garland, mentre la produzione coinvolge figure già legate al regista, tra cui Peter Rice, Andrew Macdonald e Allon Reich.
A questi si aggiunge George R.R. Martin, creatore dell’impianto narrativo originale del videogioco, affiancato da Vince Gerardis, già coinvolto nelle produzioni televisive Il trono di spade e House of the Dragon.
Il coinvolgimento diretto di Martin rappresenta un elemento chiave per mantenere coerenza con l’universo narrativo che ha contribuito a definire il successo del titolo.
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Data di uscita e dettagli sulle riprese
Uno degli aspetti più attesi riguarda la distribuzione cinematografica. È stato confermato che il film Elden Ring arriverà nelle sale il 3 marzo 2028. Contestualmente, è stato annunciato l’avvio ufficiale delle riprese, ponendo fine alle speculazioni circolate nei mesi precedenti.
La produzione adotterà il formato IMAX, una scelta che implica una resa visiva pensata per schermi di grande formato e che consentirà una distribuzione dedicata nelle sale attrezzate per questa tecnologia.
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Il cast: protagonisti e interpreti
Sul fronte degli interpreti, il ruolo principale è affidato a Kit Connor, già noto per la partecipazione alla serie Netflix Heartstopper. Accanto a lui, il cast principale comprende Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke e Havana Rose Liu.
La lista degli interpreti si amplia ulteriormente con nomi di rilievo come Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman, John Hodgkinson, Jefferson Hall, Emma Laird e Peter Serafinowicz.
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Un fenomeno globale: il successo del videogioco
Il film affonda le sue radici in un’opera che ha segnato profondamente il panorama videoludico contemporaneo. Elden Ring, pubblicato nel 2022, è stato sviluppato sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki per FromSoftware, basandosi su una struttura mitologica elaborata da George R.R. Martin.
Fin dal debutto, il titolo ha riscosso un consenso straordinario: oltre 30 milioni di copie vendute a livello globale e più di 400 riconoscimenti come “Gioco dell’anno”, confermando il suo status di pietra miliare nel settore.
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Dallo schermo al cinema: la genesi del progetto
Secondo quanto emerso, Alex Garland sarebbe stato da tempo un estimatore del videogioco e avrebbe preso l’iniziativa di proporre personalmente il progetto di adattamento ai publisher Bandai Namco e FromSoftware. Un coinvolgimento diretto che evidenzia la natura fortemente personale dell’operazione.
Nel frattempo, l’universo narrativo si è ulteriormente ampliato: nel 2025 è stato pubblicato lo spin-off Elden Ring Nightreign, incentrato su meccaniche cooperative che richiedono ai giocatori di affrontare insieme una serie di sfide complesse.
Con questi sviluppi, il passaggio di Elden Ring al cinema si inserisce in un contesto già ricco e consolidato, pronto a espandersi ulteriormente sul grande schermo.
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